Жители пострадавших от града районов Алтайского края получат денежные выплаты

Жители районов Алтайского края, которые пострадали от непогоды, получат денежные выплаты от правительства региона. Об этом сообщили в краевой администрации.

«Губернатор края Виктор Томенко поручил выплатить пострадавшим материальную помощь в размере двух прожиточных минимумов на каждое домовладение — в размере 27 008 рублей», — сказано в сообщении.

В ходе оперативного совещания глава региона дал поручения органам власти. Местному самоуправлению поручили ускорить работу межведомственных комиссий по оценке ущерба пострадавших домовладений.

Минфину и минсоцзащиты — проработать вопрос выплат. Краевому управлению ГОЧС поручили оказать содействие в ликвидации последствий непогоды, а Минсельхозу — поддержать сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что комиссии по оценке ущерба начали работать в пострадавшем 27 июня от сильного града селе Назаровка Михайловского района, где из-за стихии побило стёкла и крыши домов. Специалисты уже спланировали работы по ликвидации последствий непогоды.