Рабочие завершают первый этап демонтажа моста на Новом рынке

В Барнауле продолжаются работы по демонтажу моста у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Подрядная организация ДСУ № 4 продолжает демонтаж опор освещения, трамвайных путей и контактного провода на трёх- и восьмипролётных путепроводах на Новом рынке. Также дорожники разбирают бордюрный камень», — сказано в сообщении.

После завершения работ по удалению старого асфальта рабочие разберут тротуарные блоки и расчистят полосы отвода.

Также начнут делать пути подъезда под мост.

Ранее замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун рассказал, как повлияет реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле на деятельность предприятий в промышленном секторе города.