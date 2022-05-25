Рабочие завершают первый этап демонтажа моста на Новом рынке
Старое дорожное полотно почти снято, а рабочие убирают фонари и бордюрные камни
В Барнауле продолжаются работы по демонтажу моста у Нового рынка. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
«Подрядная организация ДСУ № 4 продолжает демонтаж опор освещения, трамвайных путей и контактного провода на трёх- и восьмипролётных путепроводах на Новом рынке. Также дорожники разбирают бордюрный камень», — сказано в сообщении.
После завершения работ по удалению старого асфальта рабочие разберут тротуарные блоки и расчистят полосы отвода.
Также начнут делать пути подъезда под мост.
Ранее замглавы Барнаула по экономической политике Сергей Рябчун рассказал, как повлияет реконструкция моста на Новом рынке в Барнауле на деятельность предприятий в промышленном секторе города.