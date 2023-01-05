Движение по федеральной трассе А-322 в Алтайском крае вновь открыли

Днём 5 января по ней запретили ездить большегрузам и автобусам

05 января 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движение по федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан возобновлено, ограничения сняты на всём её протяжении. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края. Общее время запрета на проезд составило пять с половиной часов.

Напомним, движение для большегрузов и пассажирских автобусов по этой дороге ограничили 5 января в 12:30 из-за плохих погодных условий. На дорогах была практически нулевая видимость из-за снега и метели.

Впрочем, штормовое предупреждение в регионе продолжает действовать. А полицейские, дорожники и спасатели по-прежнему не рекомендуют водителям отправляться в дальние поездки без острой необходимости.