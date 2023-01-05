На закрытой для большегрузов федеральной трассе в Алтайском крае ветром «сложило» фуру

В связи с ограничением движения из грузовых автомобилей образовалась огромная пробка

05 января 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы, которые всё же отважились отправиться в дальнюю поездку во время штормового предупреждения, рассказали об обстановке на трассе Барнаул — Рубцовск в сообществе «Инцидент Барнаул». В условиях плохой видимости и сильного ветра водитель одного из большегрузов не справился с управлением, из-за чего фуру «сложило».

Подписчики также сообщили, что на обочине возле дороги скопилась большая очередь из других фур. Продолжить путь им не дают сотрудники Госавтоинспекции. Дело в том, что движение большегрузов и пассажирских автобусов по этой дороге временно ограничено из-за непогоды.

Напомним, ограничение для федеральной трассы А-322 начало действовать 5 января с 12:30. В Упрдор «Алтай» подчеркнули, что движение было закрыто на всём протяжении трассы: от Барнаула до границы с Казахстаном (км 11+500 до 337+080). На дороге сложились очень плохие погодные условия, что сильно ограничивает видимость. По состоянию на 18:30 5 января движение уже возобновлено.

При этом Упрдор «Алтай» рекомендует вообще всем водителям отказаться от дальних поездок. В такую погоду велик риск угодить в ДТП. Их 5 января в Алтайском крае произошло уже немало.