Ремонт начался. Движение по мосту возле Нового рынка в Барнауле частично перекрыто
Работы по реконструкции путепровода завершат к концу 2023 года
Движение по мосту на проспекте Ленина возле ТЦ «Пионер» в Барнауле перекрыто. Здесь начались работы по обустройству трамвайного кольца перед масштабной реконструкцией путепровода.
Фото: amic.ru
Однако пока лишь движение перекрыто по одной половине — в сторону от центра. Снова проехать по мосту жителям и гостям города удастся лишь после завершения ремонта — в конце 2023 года.
Сейчас дорожники бурят в тех точках, где будут опоры контактной сети.
Фото: Барнаул.орг
На месте работает корреспондент amic.ru. Он сообщает, что сейчас автомобили направляют по ул. Пионеров. Сейчас там уже небольшая пробка. Выбирайте маршрут движения.
Фото: amic.ru
Напомним, что существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Полностью движение по переправе закроют 25 мая.
Движение общественного транспорта на период реконструкции путепроводов распределят по проспекту Калинина и улице Аносова. Для трамваев (они будут ходить по мосту до 25 мая) у «Пионера» построят разворотное кольцо — к его возведению приступили уже сегодня.