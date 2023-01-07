Движение по трассе Змеиногорск — Рубцовск возобновили на Алтае

Длительное время она была перекрыта

07 января 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае для всех видов транспорта открыли ещё один участок дороги. Речь идёт о трассе К-03 Змеиногорск — Рубцовск, сообщает «Алтайавтодор».

Таким образом, остаётся ограниченным движение для всех видов транспорта на одном участке дороги регионального значения: К-09 (Третьяковский район, с 143 по 169 км).

Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции МВД РФ «Бийское» вытащили автомобиль из кювета на 360-м километре Чуйского тракта. Автомобиль съехал с дороги и забуксовал в сугробе вечером 6 января. В салоне иномарки находилась семейная пара, которая ехала из Республики Алтай в город Барнаул.