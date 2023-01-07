Не переживай, путник. Полицейские на Алтае спасли семью из снежного плена на Чуйском тракте

Автомобиль никто не мог вытянуть из кювета

07 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по АК

Сотрудники Госавтоинспекции МВД РФ «Бийское» вытащили автомобиль из кювета на 360-м километре Чуйского тракта. Автомобиль съехал с дороги и забуксовал в сугробе вечером 6 января. В салоне иномарки находилась семейная пара, которая ехала из Республики Алтай в город Барнаул, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

На место схода автомобиля прибыл наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Витухина и лейтенанта полиции Владислава Дробышева. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на помощь, так как никто из проезжавших мимо автомобилистов не смог помочь вытащить транспортное средство.

«Многолетний опыт оказания помощи участникам дорожного движения, оказавшимся в похожей ситуации в сложных зимних условиях, не подвёл полицейских и в этот раз. Инспекторы совместно с представителями дорожной службы вызволили транспорт из снежного плена при помощи тяжёлой техники», — говорится в сообщении ведомства.

В итоге семейная пара отправилась в дальнейшее путешествие по Чуйскому тракту.

По данным на 11:00 часов 7 января в крае остаются закрытыми две автомобильные дороги регионального значения:

автодорога К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница с Новосибирской областью (с 0 по 72 км) от города Змеиногорска до города Рубцовска.

участок автодороги Староалейское — граница Республики Казахстан с 143 км по 169 км.

Напомним, 4 января на Алтайский край обрушился мощный снегопад.