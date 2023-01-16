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Дырявый автобус возит барнаульцев по городу

Из-за дыры в салоне общественного транспорта "гуляет ветерок"

16 января 2023, 09:20, ИА Амител

Фото:
Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о дырявом автобусе, который ездит по городским улицам. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, проблемный автобус обнаружили на маршруте № 80. В задней двери маршрутки откололась большая часть стекла, а образовавшееся отверстие никто не заделал.

Люди, которые ездят в салоне, наблюдают за зияющей дырой. Из-за повреждения в автобусе очень холодно.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился.

 

Комментарии 20

  • ну вентиляция же че такого
    16 января, Гость   Ответить
  • Великая Россия. Хорошо хоть ещё ходит.
    16 января, Гость   Ответить
  • Великая Россия. ***** Не надо по Барнаулу о всей России судить. Даже не стану про Москву рассказывать. Соседний Новосибирск, 250 километров севернее. Там автобусами МУП занимается. Купили порядка 200 новых отечественных больших автобусов НЕФАЗ. Удобно, комфортно, и по деньгам стоило наименьших денег по сравнению со всей Сибирией. До НГ ценник был 26 рублей.
    16 января, Гость   Ответить
  • А частнику все по фигу, лишь бы колеса крутились!
    16 января, Гость   Ответить
  • Надо еще цену на проезд увеличить. Явно же на стекла не хватает...
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Не надо по Барнаулу о всей России судить." так у них и на маршрутках проезд не дороже, чем в Барнауле был, и не выдать билет пассажиру в маршрутке там чревато неприятностями для всего перевозчика.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, да? А сейчас 30 рублей) а ещё там в половине города ходят трамваи дореволюционных времён, маршрутки битком что аж людям плохо становится, у меня там друг живёт не первый год, чтото не слышал от него про новые автобусы)
    16 января, Гость   Ответить
  • Колеса крутятся - лавешка мутится
    16 января, Гость   Ответить
  • Великая Россия. ------- это не "Великая Россия",а разгильдяйство, которое в любой стране можно найти, даже в Германии. Великая Россия - это например гиперзвуковые ракеты в 20 махов, поступающие на боевое дежурство, до которых США как пешком до Китая.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, и ценник уже 30 р и 2000 автобусов для Новосиба это как капля в море.
    16 января, Гость   Ответить
  • Все это лишний раз говорит о полном отсутствии контроля за техническим состоянием транспорта перед выходом на линию
    16 января, Гость   Ответить
  • "Не надо по Барнаулу о всей России судить.---- Да действительно зачем судить по Барнаулу, это же не Россия, а судить надо только по Москве и Питеру.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, 200 автобусов - капля в море. Опечатка.
    16 января, Гость   Ответить
  • Новосибирск купил 200 автобусов, а наши только планируют купить только 18. Не, ну не позор ли?
    16 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь,что это случилось уже на линии!! водитель должен был высадить пассажиров и отправиться в парк или в ремонтную,как минимум,с конечной... Но..,он знает и пользуется психологией людей)),ехать же надо.. ,далее уже на его совести...
    16 января, Гость   Ответить
  • Слуги народа в ОТ не ездят.
    16 января, Гость   Ответить
  • Великая Россия - это например гиперзвуковые ракеты в 20 махов ---- В СССР все работали на военных заводах, супердержава вооруженная до зубов рассыпалась как карточный домик, а ведь эти деньги можно было направить для улучшения жизни народа, и вот опять на те же грабли. Если бы Америки не было ее надо было бы обязательно придумать, как ещё отвлекать народ от проблем в стране, негатив надо перенаправить на врагов.
    16 января, Гость   Ответить
  • Гость, 200 автобусов - капля в море. " В Новосибирске два Барнаула- нам хотя-бы 100 автобусов,хотя-бы "капельку"!
    16 января, Гость   Ответить
  • Да есть и с дырками в полу. Хорошо зимой в таком.
    16 января, Гость   Ответить
  • Если бы Америки не было ее надо было бы обязательно придумать ------------ Однополярный мир построенный после 91 благодаря предателям из партсовноменклатуры есть и это факт независимо от узости твоего миропонимания. Да, надо поставить дядю Сэма на место и вычистить из нашей системы гос.управления его расплодившихся прихвостней (многие сейчас прикинулись патриотами), не смотря на все нюансы гибридной войны.
    17 января, Гость   Ответить
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