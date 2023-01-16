Дырявый автобус возит барнаульцев по городу

Из-за дыры в салоне общественного транспорта "гуляет ветерок"

16 января 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали о дырявом автобусе, который ездит по городским улицам. Пост на эту тему опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, проблемный автобус обнаружили на маршруте № 80. В задней двери маршрутки откололась большая часть стекла, а образовавшееся отверстие никто не заделал.

Люди, которые ездят в салоне, наблюдают за зияющей дырой. Из-за повреждения в автобусе очень холодно.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула вышел к дорожникам, которые начали убирать гору снега, сыграл для них на барабане и поклонился.