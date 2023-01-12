"Едем с хорошим настроем": еще одну группу с алтайскими мобилизованными отправили из Омской области в зону СВО

В течение трёх месяцев резервисты проходили активную подготовку. Зарядить их боевым духом приехал певец из Барнаула, известный в военных кругах

12 января 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: mil.ru

Состоялась очередная отправка мобилизованных в зону специальной военной операции из учебного центра в Омской области. Как сообщает om1.ru, в числе отправленных военнослужащих есть резервисты и из Алтайского края.

Отправка состоялась 12 января на плацу автодрома Омского автобронетанкового инженерного института. На проводах присутствовали родные и близкие бойцов, а также представители власти, в том числе и губернатор Омской области Александр Бурков.

Мобилизованный из Алтайского края Алексей Сергеев отметил, что в течение трёх месяцев мобилизованные проходили активную подготовку.

"Едем с хорошим настроем. Будем выполнять поставленные задачи", — сказал боец.

По поручению губернатора Буркова мобилизованным выдали дополнительный комплект обмундирования. В него вошли утеплённая обувь, спальный мешок, спортивная сумка, туристический коврик, фонарик с батарейками, тёплые носки и медикаменты.

Как сообщает "КП-Омск", зарядить боевым духом солдат приехал певец из Барнаула Сергей Пантелеев. Известный в военных кругах исполнитель служил в Афганистане и не понаслышке знает, куда отправляются военнослужащие.

Напомним, что прошлая отправка мобилизованных состоялась в начале января. Amic.ru публиковал кадры их отправки.