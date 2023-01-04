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Мобилизованные с Алтая отправились из учебного центра в зону СВО

Жители края теперь ждут новостей, что парни «с поставленными задачами справились и вернулись»

04 января 2023, 19:26, ИА Амител

Мобилизованные из Алтайского края отправились в зону проведения специальной военной операции. Видео опубликовал «Инцидент Барнаул».

«Наши парни с Алтайского края выехали из учебного центра на защиту рубежей нашей Родины», — говорится в сообщении.

«Вот теперь ждём новость: тем же составом прибыли назад, с поставленными задачами справились на отлично», — отметили в комментариях к записи.

Не уточняется, где расположен учебный центр. Напомним, в ноябре алтайских мобилизованных отправили в зону СВО из омского учебного центра.

 

Комментарии 4

  • Храни вас Бог и наши пращуры и предки, РОД. Удачи вам мужики. По дури не геройствуйте. Соразмеряйте свои действия с последствиями чтобы не погибнуть.
    05 января, Гость   Ответить
  • Гость, какие "пращуры" и "предки"?!
    05 января, Гость   Ответить
  • Мужики, тем же составом и в добром здравии ждём вас назад, домой. Молимся за вас.
    05 января, Гость   Ответить
  • Бог един по всей земле и у него нет избранных.
    05 января, Гость   Ответить
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