Мобилизованные с Алтая отправились из учебного центра в зону СВО

Жители края теперь ждут новостей, что парни «с поставленными задачами справились и вернулись»

04 января 2023, 19:26, ИА Амител

Мобилизованные из Алтайского края отправились в зону проведения специальной военной операции. Видео опубликовал «Инцидент Барнаул».

«Наши парни с Алтайского края выехали из учебного центра на защиту рубежей нашей Родины», — говорится в сообщении.

«Вот теперь ждём новость: тем же составом прибыли назад, с поставленными задачами справились на отлично», — отметили в комментариях к записи.

Не уточняется, где расположен учебный центр. Напомним, в ноябре алтайских мобилизованных отправили в зону СВО из омского учебного центра.