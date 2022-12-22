Ехали на соревнования в Барнаул: в алтайском МЧС рассказали подробности ДТП с детской командой по плаванию

Пятеро детей получили ушибы и порезы, они обратились за медицинской помощью

22 декабря 2022, 22:34, ИА Амител

Фото: телеграм-канал «Прокуратура Новосибирской области»

В автобусе, попавшем в ДТП в Искитимском районе Новосибирской области, ехала детская сборная по плаванию из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю — юные спортсмены направлялась в Барнаул на соревнования.

Как пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП произошло около 10:20 и на 83-м километре Чуйского тракта. 50-летний водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

По данным новосибирских правоохранителей, на момент ДТП в салоне автобуса находилось 27 детей в возрасте 9-11 лет, а также 10 взрослых. Пятеро детей получили ушибы и порезы, они обратились за медицинской помощью. Одному из них потребовалась госпитализация.