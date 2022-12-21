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Эксперт рассказал россиянам, когда выгоднее всего увольняться с работы

По словам специалиста, лучше всего менять работодателя не в конце года, а в начале следующего

21 декабря 2022, 12:38, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал о том, когда выгоднее всего менять место работы. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам специалиста, в законе представлены единые требования, согласно которым сотрудник при увольнении в любое время должен получить все выплаты, которые ему положены. Также ему должны выплатить надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

При этом в коммерческих организациях дела обстоят иначе. В частности, в таких компаниях работодатель сам решает, когда платить сотруднику «тринадцатую зарплату».

По словам Южалина, чтобы получить её, сотруднику такой компании лучше будет уволиться в начале следующего года.

Комментарии 9

  • В наше время увольняться вообще не выгодно)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Лучше до призыва
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Где-то платят 13-ю зарплату?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Где-то платят 13-ю зарплату? === В Газпроме)
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Беспонтовая инфа, потому что не жизненная!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Эксперт явно не от мира сего
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Все верно сказал эксперт, так всегда выгоднее делать, сам так всю жизнь делал, думаю опять так поступить приходит время, это не эксперт крутой, это у нас так в россии просто
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Увольняются, чтобы получить перерасчет пенсии, и опять устраиваются.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • - Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше. - А люди утверждают, что ничего не ощущают!.. - Но ведь они же не специалисты...
    21 декабря, Гость   Ответить
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