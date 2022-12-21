Эксперт рассказал россиянам, когда выгоднее всего увольняться с работы

По словам специалиста, лучше всего менять работодателя не в конце года, а в начале следующего

21 декабря 2022, 12:38, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Директор юридической практики в сервисе SuperJob Александр Южалин рассказал о том, когда выгоднее всего менять место работы. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам специалиста, в законе представлены единые требования, согласно которым сотрудник при увольнении в любое время должен получить все выплаты, которые ему положены. Также ему должны выплатить надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска.

При этом в коммерческих организациях дела обстоят иначе. В частности, в таких компаниях работодатель сам решает, когда платить сотруднику «тринадцатую зарплату».

По словам Южалина, чтобы получить её, сотруднику такой компании лучше будет уволиться в начале следующего года.