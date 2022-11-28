Экстремально холодная погода на несколько дней установится в Алтайском крае

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что в нескольких регионах Сибири задержатся аномальные холода. Его слова передаёт ТАСС.

По его словам, экстремальные холода ударят по Томской, Омской и Новосибирской областям, а также по Алтайскому краю, где температура воздуха будет на 14-18 градусов ниже нормы.

«Это значит, что в Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае ночью прогнозируется -25...-30 в среднем, в Томской области — до -33...-35 градусов. Днём температура будет в диапазоне -18...-25 градусов», — сказал специалист.

Напомним, что 27 ноября жители Алтайского края в социальных сетях устроили «температурный флешмоб» и показывали свои уличные термометры. В некоторых районах края температура воздуха доходила до -50 градусов.