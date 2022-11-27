До -50 градусов. Жители замерзающего Алтая показывают фотографии своих термометров

Фото: соцсети

Жители Алтайского края в социальных сетях «меряются» термометрами в период наступивших холодов. В комментариях под постами жители региона бурно обсуждают пришедшее похолодание.

Судя по фотографиям, размещённых в различных пабликах, в некоторых районах Алтайского края температура воздуха падала до -50 градусов. Однако в комментариях пользователи засомневались в правдоподобности этих снимков.

При этом жители региона отметили, что для сибиряков подобная температура не в новинку, а некоторые пользователи рассказали, что вышли на улицу и даже не почувствовали холода, потому что нет ветра.