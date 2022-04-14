«Элитные продукты». Барнаулец пожаловался на цены в «Марии-Ра»

Житель Барнаула пожаловался на высокие цены в магазине «Мария-Ра». Согласно посту в сообществе «Инцидент Барнаул», внимание горожанина привлекла стоимость сухого молока и заменителя сухих сливок.

«Сухое молоко и заменитель сухих сливок- теперь элитные продукты — теперь элитные продукты. Полкило «сливок» — 420 рублей, пакетик в 200 граммов — 132 рубля. Это «Мария-Ра», — написал участник сообщества.

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Общество C полок магазинов «Мария Ра» в Барнауле пропал сахарный песок

Напомним, что это уже не первый случай, когда жители города обращают внимание на стоимость продуктов в торговой сети. Ранее жительница краевой столицы пожаловалась на высокие цены на лук и сахар. В конце марта стоимость лука там составила 57,2 рубля за килограмм, что вызвало возмущение со стороны женщины.