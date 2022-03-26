«У нас лук с Америки везут?» В Барнауле пожаловались на цены в «Марии Ра» и отсутствие сахара

Жительница Барнаула пожаловалась на высокие цены на лук и сахар в магазине «Мария Ра». Согласно посту в сообществе «Чёрное и Белое Барнаул», стоимость лука за килограмм достигла 57,2 рубля.

«У нас лук с Америки везут? Цена 57,2 рубля за кг, вчера цена была 37 рублей за кг. Сахара вообще нет, при этом цена за кг — 89,9 руб. Хватит наживаться на простом народе уже!» — написала недовольная горожанка, приложив фотографию с ценами.

Отметим, что по данным Алтайкрайстата за 18 марта стоимость одного килограмма сахара в регионе составляла 77,81 рубля, а ещё 18 февраля тот же продукт обходился в среднем в 56,93 рубля. Таким образом, рост цены за неделю с 18 по 26 марта составил 12,09 рубля, или 15,54%.

Женщина призвала надзорные органы обратить внимание на процесс роста цен, а также задалась вопросом, из-за чего увеличивается стоимость продуктов. «Скоро вообще ни к чему не подступишься и не купишь», — заключила она.

Напомним, что, несмотря на заявления алтайского УФАС об отсутствии дефицита, с полок магазинов в Алтайском крае пропал сахар-песок. Корреспондент amic.ru прошёл по торговым точкам и посмотрел, как обстоят дела с одним из самых популярных товаров в последние дни. Выяснилось, что почти во всех магазинах торговой сети «Мария Ра» на полках остался только рафинад, аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных сетях: «Ярче», «Магнит» и «Пятёрочка».

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Общество C полок магазинов «Мария Ра» в Барнауле пропал рассыпчатый сахар

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов ранее заявлял, что дефицита сахара в регионе не будет, поскольку производство позволяет полностью обеспечить жителей края этим продуктом. Надзорные органы никаких нарушений во время проверки торговых сетей также не нашли.