Как строят второе разворотное кольцо для трамваев на проспекте Ленина в Барнауле. Фоторепортаж
Рабочие демонтируют старые трамвайные пути и подготавливают место для укладки новых
16 июня 2022, 13:42, Илья Звягинцев
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле дорожники приступили к строительству второго разворотного трамвайного кольца — его возводят у бывшего Дома быта. Рабочие демонтируют старые трамвайные пути, а также готовят место для укладки новых. Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте работ и запечатлела, как они проходят.
Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле закрыли на реконструкцию 21 мая — она продлится полтора года, до конца ноября 2023-го.
Ранее руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин рассказал о том, когда на месте реконструкции моста проложат новые теплосети.
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