Как строят второе разворотное кольцо для трамваев на проспекте Ленина в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле дорожники приступили к строительству второго разворотного трамвайного кольца — его возводят у бывшего Дома быта. Рабочие демонтируют старые трамвайные пути, а также готовят место для укладки новых. Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте работ и запечатлела, как они проходят.

Новости

Общество Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле закрыли на реконструкцию 21 мая — она продлится полтора года, до конца ноября 2023-го.

Ранее руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин рассказал о том, когда на месте реконструкции моста проложат новые теплосети.