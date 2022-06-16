Как строят второе разворотное кольцо для трамваев на проспекте Ленина в Барнауле. Фоторепортаж

Рабочие демонтируют старые трамвайные пути и подготавливают место для укладки новых

16 июня 2022, 13:42, Илья Звягинцев
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле дорожники приступили к строительству второго разворотного трамвайного кольца — его возводят у бывшего Дома быта. Рабочие демонтируют старые трамвайные пути, а также готовят место для укладки новых. Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте работ и запечатлела, как они проходят.

Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

Напомним, что путепровод на Новом рынке в Барнауле закрыли на реконструкцию 21 мая — она продлится полтора года, до конца ноября 2023-го.

Ранее руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин рассказал о том, когда на месте реконструкции моста проложат новые теплосети.

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