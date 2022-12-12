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«Это просто нечто». Пациентка Каменской инфекционной больницы пожаловалась на ужасное состояние учреждения

Краска слезает здесь отовсюду, где она есть, а металлическая мебель начала ржаветь

12 декабря 2022, 08:03, Илья Звягинцев

Пациента Каменской инфекционной больницы рассказала об ужасном состоянии медицинского учреждения. Фотографии из здания опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Это просто нечто, там что вообще проверок не бывает?», — задалась вопросом жительница региона.

Она также добавила, что в палатах так холодно, что ребенку приходится ходить в валенках.

Старая краска на стенах и мебели в больнице, судя по снимкам, уже давно начала слезать, а на металлических предметах появилась ржавчина.

Женщина призвала местные власти обратить внимание на состояние учреждения.

Ранее сообщалось, что жители одного из барнаульских домов опасаются, что его признают аварийным и у них отнимут жилье. Сами люди считают свой дом нормальным.

Жители многоэтажки в центре Барнаула боятся, что у них отнимут жильё

Жители многоэтажки в центре Барнаула боятся, что у них отнимут жильё

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