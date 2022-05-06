Где в Барнауле прогремят салюты 9 мая 2022 года? Карта

В 2022 году День Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле наконец-то отпразднуют очно и в полном формате. Жителей города ждут не только парад и «Бессмертный полк», но и торжественные концерты в разных уголках краевой столицы. На некоторых площадках праздничные выступления завершатся грандиозными салютами. Самый главный пройдет на площади Сахарова — организаторы обещают, что продлится зрелище не меньше восьми минут.

Рассказываем, в каких местах в Барнауле будут греметь салюты 9 мая 2022 года. Кстати, время запуска фейерверков везде одинаковое — 22:00.

Подробнее о том, какие мероприятия пройдут на День Победы в Барнауле, читайте в материале amic.ru.