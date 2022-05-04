Парад, салют, «Бессмертный полк». Как пройдет День Победы в Барнауле в 2022 году?

9 мая 2022 года в Барнауле отметят 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этот раз, в отличие от двух предыдущих «ковидных» лет, городские власти планируют провести торжество с размахом. Мероприятия расписаны на весь день. Горожан ждут и традиционный парад, и шествие «Бессмертного полка», и грандиозного масштаба фейерверк.

О том, как пройдёт День Победы в Барнауле в 2022 году и куда можно сходить, — в материале amic.ru.

Где и когда пройдёт парад Победы в Барнауле? Традиционное построение войск барнаульского гарнизона, которое горожане привыкли называть парадом, начнётся в 10:00 на площади Советов. Некоторые воинские части, которые раньше участвовали в подобных мероприятиях, в 2022 году заняты в спецоперации, уточнили в городской администрации. Тем не менее в мероприятии примут участие более тысячи военных. «Несмотря на то, что некоторые воинские части участвуют в спецоперации, в построении, как заявлено на репетициях, будет полторы тысячи военных», — сообщил журналистам председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Впрочем, это будет не первое мероприятие из тех, что запланированы на 9 мая. Начнётся День Победы в Барнауле с торжественного возложения цветов к Мемориалу Славы. Акция пройдёт с 09:00 до 09:30 на площади Победы.

Будет ли в Барнауле проходить акция «Бессмертный полк»? Да. Мероприятие, ставшее одним из символов празднования Дня Победы, пройдёт в Барнауле в очном формате. Начнётся шествие «Бессмертного полка» сразу после построения войск — примерно в 10:40. Двигаться участники акции будут по главной улице краевой столицы — проспекту Ленина.

Будет ли концерт на площади Сахарова? Да. Несмотря на то, что традиционной для города сцены больше нет, праздничная программа состоится. Для этого городские власти специально смонтируют временную сцену. Её установят возле «Титов-Арены» и повернут лицом к улице Молодёжной. В мэрии отмечают, что при таком расположении сцены зрителей не будет слепить солнце. «Получается удобно ещё и в плане того, что сцена немного пониже. Люди, которые стоят ближе к Молодёжной, будут как в амфитеатре. Есть пространство, чтобы можно было комфортно разойтись и избежать давки», — отметил Валерий Паршков. Сам концерт на площади Сахарова начнётся в 13:00. Причём выступать артисты будут до самого вечера — до 22:00. На сцену в этот день выйдут танцоры, вокалисты, музыканты и многие творческие коллективы города. Всего, по словам Валерия Паршкова, в концерте на День Победы будет задействовано около полутора тысяч участников. Кстати, здесь же в течение всего дня будет работать выставка ретроавтомобилей. Впрочем, праздничные концерты 9 мая 2022 года пройдут не только на Сахарова: мероприятия запланированы в парках «Арлекино», «Центральный» и «Лесная сказка», на городской набережной, возле ДК «Южный» и в других местах.

А салют на День Победы в Барнауле будет? Будет, и ещё какой. В городской администрации уверяют, что барнаульцев в этом году ждёт особенный фейерверк. Длительность грандиозного зрелища составит около восьми минут. «Фейерверк будет усиленный, продлится чуть дольше обычного — порядка восьми минут. Постараемся сделать его более насыщенным и эффектным», — отметил Паршков. Кстати, с местом для салюта в мэрии решили не экспериментировать. Фейерверк пройдёт на площади Сахарова. Сам запуск проведут с огороженной территории строительной площадки. С застройщиком городские власти уже обо всём договорились. Общественный транспорт будет работать таким образом, что горожане смогут даже поздно вечером уехать домой и с Ленина, и с Красноармейского.

Что ещё пройдёт в Барнауле на День Победы в 2022 году? Мероприятий очень много и пройдут они в самых разных уголках города. Чтобы вам было удобнее сориентироваться, публикуем полное расписание Дня Победы в Барнауле. 09:00-12:00 (проспект Социалистический, 126) — праздничная программа «Победный май»;

09:00-09:30 (площадь Победы) — торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы;

09:15-14:00 (площадь Победы, 12) — выставка ретротехники «Эх, путь дорожка, фронтовая»;

09:30-11:00 (проспект Ленина, 71) — праздничная программа «Победный май» для участников акции «Бессмертный полк Алтая»;

10:00 (площадь Советов) — торжественное построение войск Барнаульского гарнизона, прохождение колонны в рамках акции «Бессмертный полк Алтая»;

12:00 (площадь Советов) — легкоатлетический пробег «Кольцо Победы»;

11:00-21:00 (парк культуры и отдыха Центрального района) — концерт «Ликующий май»;

13:00-15:00 (проспект Ленина, 66) — концерт «Наша общая Победа»;

14:00-18:00 (набережная реки Оби) — праздничная программа, подготовленная творческими коллективами учреждений дополнительного образования детей;

20:00-22:00 — шествие памяти военных медиков «Дорогой милосердия»;

22:00 (площадь Сахарова) — праздничный салют. Кстати, большая праздничная программа, которая пройдёт на площади Сахарова, на самом деле будет состоять из нескольких отдельных концертов. Публикуем и их расписание тоже: 13:00-14:30 — праздничный концерт «Под солнечным небом Победы»;

14:30-16:00 — концерт детских творческих коллективов города «Спасибо солдату за мир на земле»;

16:00-18:30 — молодёжная программа «Вся правда о Победе»;

18:30-20:00 — концерт «Ликуй, Победная весна!» с участием культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю;

20:00-21:00 — праздничная программа Барнаульского духового оркестра «О Родине, о Подвиге, о Славе!»;

21:00-22:00 — вечерний эстрадный праздничный концерт «Салют 45-го года — Победа на все времена!».