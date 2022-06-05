Глава Минтранса Алтайского края прокомментировал подорожание реконструкции путепровода в Барнауле

Глава Минтранспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал о крупных дорожных проектах в регионе и прокомментировал возросшую стоимость реконструкции моста у Нового рынка в Барнауле.

По словам Воронова, механизм, когда цена контракта растет, сейчас применяется в разных отраслях.

«Пока окончательной информации еще нет. Но если это будет обосновано, и обоснование подтвердят эксперты, то это возможно», — сказал министр.

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Говоря о трехуровневой развязке на Змеиногорском тракте, Воронов подчеркнул, что это — уникальный проект, который собираются реализовать в 2022-2023 годах. При этом во время работ на участке не будет перекрытия дорог. Сама развязка надолго позволит исключить образование пробок на данном участке.

Сейчас нагрузка здесь составляет 38 тысяч автомобилей в день, развязка позволит пропускать около 60 тысяч. Напомним, что ранее правительство одобрило Алтайскому краю инфраструктурный кредит, средства из которого пойдут на реализацию проекта.