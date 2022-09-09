Главу Федерации бокса Алтайского края оставили под стражей, изменив статью на более жёсткую

Председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян попытался обжаловать меру пресечения о содержании в СИЗО, но краевой суд оставил решение без изменений, сообщает «Банкфакс».

Напомним, Тонояна задержали в июне 2022 года. 19 августа ему продлили срок содержания под стражей, но адвокаты подали жалобу — апелляцию рассмотрели 8 сентября.

«В судебной картотеке стоит пометка о том, что он проходит уже по другой — более жёсткой статье. Теперь его уголовное дело квалифицируют по ч. 5 ст. 291 УК РФ („Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере“). Ранее обвиняли по ст. 291.1 УК РФ („Посредничество во взяточничестве“)», — отмечает издание.

Следствие не сообщает, какие обстоятельства стали поводом для уголовного преследования Тонояна.