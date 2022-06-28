Против главы краевой федерации бокса Тонояна могут возбудить уголовное дело
Следствие пока воздерживается от официальных комментариев
Председатель правления федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян, по данным источников amic.ru, мог стать фигурантом уголовного дела. По сведениям инсайдеров, сейчас решается вопрос о мере пресечения в отношении Тонояна. Предположительно, следствие может попросить суд об аресте спортивного функционера.
В правоохранительных органах на момент публикации оставили без комментариев информацию о возможном уголовном деле, а также предполагаемом задержании Армена Тонояна. Редакция amic.ru подготовит письменный запрос в краевой следком и региональное УФСБ России.
Напомним, что Тоноян известен не только как председатель правления Федерации бокса Алтайского края. Также его хорошо знают в качестве бизнесмена. Например, именно Тоноян был совладельцем Барнаульского крематория. Ему принадлежали компании «Барнаул-Квартал» (специализировалась на сдаче в наем собственного недвижимого имущества), ЧОП «Статус-А», «Бетонстрой», ООО «Ритуальная служба», строительная «ПМ-Сервис», промоутерская «Сибирь промоушен». Также Тоноян в свое время возглавлял «Ассоциацию молодых предпринимателей» и федерацию спортивного покера Алтайского края.
В настоящее время Армен Тоноян входит в Общественную палату Барнаула V созыва.