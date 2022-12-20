Год сурка отменяется: в Барнауле убрали прошлогоднее ограждение для елки

Баннеры «обновили» и теперь они поздравляют с наступлением 2023 года

20 декабря 2022, 20:58, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Ленинского района Барнаула

На площади Мира в Барнауле «обновили» ограждение для ёлки — ранее оно было оформлено баннерами 2022 года, а на текущей неделе установили новые баннеры в концепции оформления Нового года 2023.

В администрации Ленинского района уточнили, что полностью монтаж снежного городка планируется закончить к концу недели. Сейчас на площади уже смонтирован световой потолок, установлена часть светящихся малых форм, продолжается создание ледяных фигур.

При этом для жителей района на площади уже запустился каток.