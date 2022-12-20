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Год сурка отменяется: в Барнауле убрали прошлогоднее ограждение для елки

Баннеры «обновили» и теперь они поздравляют с наступлением 2023 года

20 декабря 2022, 20:58, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Ленинского района Барнаула
Фото: пресс-служба администрации Ленинского района Барнаула

На площади Мира в Барнауле «обновили» ограждение для ёлки — ранее оно было оформлено баннерами 2022 года, а на текущей неделе установили новые баннеры в концепции оформления Нового года 2023.

В администрации Ленинского района уточнили, что полностью монтаж снежного городка планируется закончить к концу недели. Сейчас на площади уже смонтирован световой потолок, установлена часть светящихся малых форм, продолжается создание ледяных фигур.

При этом для жителей района на площади уже запустился каток.

Комментарии 6

  • ну вот могут когда нужно а то думали проканает
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Позорники
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Щиты были временные, чтобы близко к ёлке не подходили,не дёргали ветки пока художник рисует новые.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пока художник рисует новые --- А художнику лета с осенью не хватило, обязательно в последний момент рисовать?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • пока художник рисует новые. - целый год был новые нарисовать
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Художник в долг не рисует, а деньги только поступили.
    21 декабря, Гость   Ответить
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