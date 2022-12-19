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«Год сурка». В Барнауле на площади установили ёлку с прошлогодними щитами о встрече 2022 года

Фото сделали на площади Мира

19 декабря 2022, 08:56, Никита Черников

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В столице Алтайского края на площади Мира установили новогоднюю ёлку со щитами о встрече 2022 года, сообщает паблик Barnaul 22.

Комментаторы в основном с юмором отреагировали на произошедшее:

«Есть фильм „День сурка“, тут будет „Год сурка“» — «До 2023-го успеют исправить циферку» — «Все дружно обнулились» — «Сразу старый Новый год отмечаем» — «Хватит 2022-го, несите следующий» — «Из художек города старшеклассников приведите, дайте им валик, белую краску — они закрасят, и пускай рисуют — 2023».

Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома. Вскоре, правда, дерево обновили. А в Рубцовске главный новогодний символ спилили в СНТ.

Комментарии 19

  • Вы видели какие "новогодние клетки" поставили на Молодёжной, между Соцем и Красноармейским? Возможно вечером и ночью они светятся, но днём на них смотреть, просто оторопь берёт. Прям "плачь ягнят" какой то! Жуть!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Всё правильно. Сначала надо проводить 2022 год. Числа 30го можно поменять циферки на 2023 и начать встречать НГ.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • позорники и эти люди получают нормальные деньги с пустого места
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Если прошлогоднее художественное оформление в порядке, зачем заказывать новое и платить по новой? Дома же не выбрасывают новогодние украшения каждый год, чтобы после обязательно прикупить новые. Не-е-ет! После праздника мы заботливо укладываем декор в коробочку до следующего НГ.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А Вы их не защищайте, они уже отсчитались что потрачено на украшение города 10 млн. руб. или это вы в карман себе положили?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Троечку по размеру на картонном квадратике нарисовать и приклеить на соответствующее место.Всего и делов.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Походу уже в администрации стали таджиков набирать
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Если прошлогоднее художественное оформление в порядке - ну так, может, тогда на этом "оформлении" хотя бы год не надо писать? Или у нас так и будет везде - с Новым, 2022, годом?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • "оформлении" хотя бы год не надо писать? - Прекратите давать им идеи!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Или у нас так и будет везде - с Новым, 2022, годом?.... наверное это намек, что этот год последний)))))
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Что-то к Барнаульцам как и к Алтайскому краю резко ухудшилось отношение Правительства!!! ФАКт -ВЕЩЬ УПРЯМАЯ!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • да они слопают не обляпаются
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Что-то к Барнаульцам как и к Алтайскому краю резко ухудшилось отношение... Сами виноваты Вам то ж☆па холодная, то титьки маленькие Не угодить
    19 декабря, Гость   Ответить
  • нужно просто окошечко сделать на последней цифре и менять ее.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Что-то к Барнаульцам как и к Алтайскому краю резко ухудшилось отношение Правительства!!! ФАКт -ВЕЩЬ УПРЯМАЯ!/////////////////// надо же, а я и не заметила. Как относились не очень, так и относятся.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А Вы их не защищайте, они уже отсчитались что потрачено на украшение города 10 млн. руб. или это вы в карман себе положили?-------------------------------- Надо в следующей статье разместить калькуляцию. Сколько куда потратили. Посмотреть, есть ли установленные прошлогодние модули в смете как новодел.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Хорошо. займемся сметой.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Площадь Мира - это где? Где-то на окраинах? Да и плевать что там происходит, хоть собак в жопу трахают. Нормальным людям от этого ни холодно, ни жарко…
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А не правильнее было бы выпустить универсальные плакаты "С праздником, дорогие земляки!". Можно и в городе, и в деревне выставить, да и вообще к любому празднику подойдут: и к Новому году, и к дню работников районных ассенизаторов, да и земляки примут молча к любому празднику такую хреноту...
    19 декабря, Гость   Ответить
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