«Год сурка». В Барнауле на площади установили ёлку с прошлогодними щитами о встрече 2022 года

Фото сделали на площади Мира

19 декабря 2022, 08:56, Никита Черников

Фото: Barnaul 22

В столице Алтайского края на площади Мира установили новогоднюю ёлку со щитами о встрече 2022 года, сообщает паблик Barnaul 22.

Комментаторы в основном с юмором отреагировали на произошедшее:

«Есть фильм „День сурка“, тут будет „Год сурка“» — «До 2023-го успеют исправить циферку» — «Все дружно обнулились» — «Сразу старый Новый год отмечаем» — «Хватит 2022-го, несите следующий» — «Из художек города старшеклассников приведите, дайте им валик, белую краску — они закрасят, и пускай рисуют — 2023».

Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома. Вскоре, правда, дерево обновили. А в Рубцовске главный новогодний символ спилили в СНТ.