Голикова исполнила новогоднюю мечту девочки из Алтайского края

Вице-премьер передала ребёнку подписанный от руки шар с добрыми пожеланиями

04 января 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова исполнила мечту девочки Дарины из Алтайского края, попросившей компьютер, сообщает РИА Новости.

Напомним, Голиковой в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» выпала возможность исполнить желание девятилетней девочки, также она пообещала с ней встретиться.

С Дариной и её мамой Ириной Викторовной вице-премьер пообщалась по видеосвязи. Девочка рассказала, что посещает художественную школу и углубленно изучает английский язык, но особенно ей нравятся занятия танцами.

Дарина призналась, что о компьютере мечтала давно. Подарок ей вручили прямо во время беседы.

«Я надеюсь, что этот замечательный подарок поможет тебе в обучении и познании, а также в тех интересах, которые ты считаешь важными для себя, пусть они будут реализованы», — сказала Голикова.

Кроме того, на память о встрече вице-премьер передала Дарине подписанный от руки новогодний шар с добрыми пожеланиями.