Госдума отказалась повышать МРОТ до 20 тысяч рублей

Причины такого решения не уточняются

19 января 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: amic.ru

Госдума на заседании в среду, 18 января, отклонила законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, соответствующий законопроект ЛДПР внесла в ГД ещё в августе 2021 года, подчеркнув, что "в России труд недооценён".

"Предлагается установить МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц", – говорится в пояснительной записке.

Документ отклонили после рассмотрения инициативы на пленарном заседании. Причины такого решения не уточняются.

Примечательно, что в августе 2022 года ЛДПР внесла в ГД аналогичный законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей. Эту инициативу ещё не рассматривали.

Ранее amic.ru рассказал, каким МРОТ в России будет в 2023 году, после повышения с 1 января.