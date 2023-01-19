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Госдума отказалась повышать МРОТ до 20 тысяч рублей

Причины такого решения не уточняются

19 января 2023, 13:58, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Госдума на заседании в среду, 18 января, отклонила законопроект, предлагающий установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, соответствующий законопроект ЛДПР внесла в ГД ещё в августе 2021 года, подчеркнув, что "в России труд недооценён".

"Предлагается установить МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц", – говорится в пояснительной записке.

Документ отклонили после рассмотрения инициативы на пленарном заседании. Причины такого решения не уточняются.

Примечательно, что в августе 2022 года ЛДПР внесла в ГД аналогичный законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей. Эту инициативу ещё не рассматривали.

Ранее amic.ru рассказал, каким МРОТ в России будет в 2023 году, после повышения с 1 января.

 

Комментарии 11

  • Кто бы сомневался! Если всем хорошие зарплаты платить, депутатам что останется?
    19 января, Гость   Ответить
  • Позорники
    19 января, Гость   Ответить
  • ОЙ. да на что этот МРОТ влияет?
    19 января, Гость   Ответить
  • Да можно и 50 т.р. и 100 т.р. сделать. Раньше помню миллионы получали. Важно не сколько получать, а сколько на это купить можно.
    19 января, Гость   Ответить
  • Гость, Задайте себе этот вопрос в 45-50 лет
    19 января, Гость   Ответить
  • да на что этот МРОТ влияет? - на налоги и взносы. Больше МРОТ - больше перепадет государству.
    19 января, Гость   Ответить
  • Работу попробуйте найти после 40 , потом ругайте на что влияет МРОТ! Высуньте в окошко - поглядите на шторм на бирже труда - там все вакансии на МРОТ!
    19 января, Гость   Ответить
  • Не ходите вы на биржу труда . Нет там нормальных вакансий . Мне 45. Работу искала в августе. Резюме разместила на специализированном сайте. Через три дня вышла на новую работу.
    19 января, Гость   Ответить
  • Биржа нужна что бы перестраховаться и пока ищешь работу получать деньки от нее. В далеком 2010 стояла на бирже 3 месяца реально подспорью были деньги (80%от предыдущей зп) пока искала работу.
    19 января, Гость   Ответить
  • Биржа нужна что бы перестраховаться--- но работу там найти невозможно. Там только вакансии сторожей да дворников с з/п 12 тр
    19 января, Гость   Ответить
  • А ведь и 20 тыс руб -это не панацея от бедной жизни.Кажется до уровня жизни советских времен так и не дожили,несмотря на обилие авто в городе.Правда, б\у.
    20 января, Гость   Ответить
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