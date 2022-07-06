Госдума приняла закон о создании в России аналога пионерской организации
Название для нового движения, которое создадут в стране, будут выбирать его участники
6 июля 2022, 20:46, Илья Звягинцев
Госдума приняла закон о создании в России движения для детей и молодёжи. Об этом сообщает RT.
Участниками движения смогут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, среднего профессионального и высшего образования, а также лица, определённые уставом организации.
Название для движения, созданного в стране, выберут сами участники.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в России для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.
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