Госдума приняла закон о создании в России аналога пионерской организации

Госдума приняла закон о создании в России движения для детей и молодёжи. Об этом сообщает RT.

Участниками движения смогут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, среднего профессионального и высшего образования, а также лица, определённые уставом организации.

Название для движения, созданного в стране, выберут сами участники.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в России для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.