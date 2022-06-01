Путин поддержал идею создать движение детей и молодежи «Большая перемена»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в России для организации равной и интересной среды для развития и самореализации. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе приветствия к участникам фестиваля «Большая перемена».

«Главная задача — создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям. Но как это будет устроено, решать именно вам. Ваше мнение, ваши предложения имеют ключевое значение», — заявил глава государства.

Также президент поздравил всех школьников, их родителей и педагогов с Международным днём защиты детей.

Новости

Общество В Госдуму внесли законопроект о движении детей и молодежи «Большая перемена»

Напомним, что 19 мая в Госдуму внесли законопроект о всероссийском движении детей и молодёжи «Большая перемена». Целями движения, согласно данным из пояснительной записки, является содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодёжи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодёжи к полноценной жизни в обществе.