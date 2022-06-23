Градсовет не принял проект двух высоток на месте Речного вокзала в Барнауле

Градостроительный совет Барнаула не принял проект двух 44-этажных высоток на территории Речного вокзала. Вернуться к обсуждению эскизов эксперты собираются на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент amic.ru с заседания совета, состоявшегося в четверг, 23 июня. Заказчиком проекта выступает компания «ВиСКью», которой руководит Владислав Шония (сын Нодара Шонии, руководителя ООО «Селф», — прим. ред.).

Презентовал проект на совете представитель заказчика, архитектор Сергей Черепанов. Он пояснил, что на территории Речного вокзала появится комплекс, включающий в себя две жилые башни высотой 44 этажа и общественно-деловые помещения. Общая площадь застройки — около 1,8 гектара. На реализацию проекта понадобится около пяти лет. В двух высотках будет размещено 547 квартир, а также фитнес-центр, детский сад, торговый центр, вертолётная площадка, смотровая площадка на крыше небоскрёба. Кроме того, застройщик намерен обустроить набережную рядом с высотками, которая будет доступна для всех жителей Барнаула. Там появятся кафе и рестораны.

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Однако члены градсовета увидели недочёты в проекте. Некоторые из экспертов были категоричными, сравнив высотки с пеналами, которые закрывают вид на реку Обь. По словам других архитекторов, здания просто не вписываются в архитектуру исторической части Барнаула. Поэтому специалисты рекомендовали снизить их высоту с 44 этажей практически в два раза. Но в итоге сошлись на том, чтобы вновь рассмотреть проект через неделю более внимательно — так как объект имеет большую значимость для Барнаула.

Напомним, в течение семи лет архитекторы Барнаула предлагали построить на берегу Оби и торговый центр, и огромный жилой комплекс, и дома в форме стеклянных пирамид, и деловые центры в виде свечек, а также футуристические высотки замысловатых форм. В итоге территорию вокзала выкупила компания «ВиСКью», которая заявила о намерении построить там высотное здание.

Руководитель «Селфа» Нодар Шония в «Переговорке» на amic.ru сообщил: ЖК будет «воздушным», не будет загораживать вид на проспект Ленина, а здание речпорта сносить не планируют.

Подробнее о том, как градостроительный совет рассматривал проект застройки Речного вокзала, читайте в ближайшее время на amic.ru.