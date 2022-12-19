Губернатор Томенко исполнит новогодние мечты трёх детей

В этом году в акции участвуют не только ребятишки из Алтайского края, но и из Славяносербского района ЛНР

19 декабря 2022, 14:31, Никита Черников

Кадр из видео: правительство Алтайского края