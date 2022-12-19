НОВОСТИОбщество

Губернатор Томенко исполнит новогодние мечты трёх детей

В этом году в акции участвуют не только ребятишки из Алтайского края, но и из Славяносербского района ЛНР

19 декабря 2022, 14:31, Никита Черников

Кадр из видео: правительство Алтайского края
Кадр из видео: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 19 декабря снял шары с «Ёлки желаний». В этом году глава региона исполнит новогодние мечты трёх детей.

Так, 9-летняя Виктория попросила мягкую игрушку, 7-летний Дмитрий — железную дорогу, а 9-летняя Дарья — 3D-ручку.

«Вот наши ребятишки, желания которых достанутся мне. Замечу, что в этом году у нас участвуют в „Ёлке желаний“ и дети из Славяносербского района Луганской Народной Республики, дети наших мобилизованных, военнослужащих — всех, кто сегодня исполняет свой воинский долг, находится на передовой или готовится, чтобы принять участие в специальной военной операции», — сказал губернатор на мероприятии.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проходит в Алтайском крае уже в пятый раз. В этом году она продлится до конца февраля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что исполнит новогоднее желание девочки из Алтайского края.

Комментарии 10

  • Лишний раз кофе не выпьет
    19 декабря, Гость   Ответить
  • А жители Алтайского края просят привести наценку на услуги ЖКХ к формату УМЕРЕННОЙ (ЦЕЛЕСООБРАЗНой), с учетом минимальных зарплат относительно средних по России (!)
    19 декабря, Гость   Ответить
  • За чей счет подарки, почему не озвучивают?
    19 декабря, Гость   Ответить
  • а остальные не дети, исходя из заголовка===== А жители Алтайского края просят привести наценку на услуги ЖКХ к формату УМЕРЕННОЙ (ЦЕЛЕСООБРАЗНой)===== они Вас не услышат, тем более здесь ключевое слово ПРОСЯТ...
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Это как "Мальчик Вова из Киева хочет ракету... Будут тебе ракеты, Вова, много ракет!..."
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Иногда лучше не описывать происходящее. Правители какие то мелкие. Любой дворник заливший каток или горку становится круче туземного начальника.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Губ Мороз!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Там нет шара с приказом о сложении полномочий губернатора.Толку от него все равно нет,зато медицину со своим другом до конца добили!
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Это прошлый век, то царь, то бояре раздают крестьянам подарки.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ну Голикова,с её возможностями и финансами может исполнить желания каждого живущего в Алтайском крае. И ещё подкинуть на бюджета краевого лет на 5 вперед. Пусть ни в чём себе не отказывает. Чего это она скромничает?
    26 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров