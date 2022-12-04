Гудков, Галустян и Варнава посетили закрытую вечеринку в Барнауле
Праздник по случаю дня рождения заказчика получился масштабным
4 декабря 2022, 15:55, Илья Звягинцев
В Барнауле прошла закрытая вечеринка с участием нескольких российских звезд. Об этом в социальных сетях рассказал фотограф Антон Сивов.
Ведущими праздника по случаю дня рождения стали Александр Гудков и Екатерина Варнава, а также перед гостями выступил Михаил Галустян.
Имя заказчика, который устроил пышный праздник, фотограф раскрывать не стал.
Ранее сообщалось, что в Барнауле во время спектакля «Война и Мир» актриса получила серьезную травму.
Девушку доставили в больницу, а на сцене ее оперативно сменила другая актриса.
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