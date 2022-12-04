Кто такая Ксения Трейстер, которая получила травму во время спектакля «Война и Мир» на гастролях в Барнауле
Девушка получила серьезное повреждение из-за которого ей потребовалась медицинская помощь
Во время гастролей Театра имени Вахтангова в Барнауле одна из актрис получила травму и ее пришлось менять прямо по ходу постановки. Рассказываем, что известно о Ксении Трейстер, которая пострадала на барнаульской сцене.
Кто такая Кристина Трейстер?
Кристина Трейстер родилась в Москве и уже с детства решила связать свою жизнь со сценой. Девушка поступила Театральный институт имени Бориса Щукина, а уже во время учебы успела сыграть в нескольких постановках.
В 2021 году она дебютировала в роли Наташи Ростовой в постановке «Война и Мир», которую Театр Вахтангова приехал показывать в Барануле.
Что случилось с актрисой?
В театре рассказали, что в начале спектакля ногу девушки «прошила» огромная заноза. Из-за этого она больше не могла продолжать играть.
Прямо по ходу постановки Трейстер заменили на Асю Домскую, которая ранее играла в спектакле другую роль, а травмированную актрису отправили в больницу.
Насколько серьезную травму получила Трейстер?
Врачам пришлось резать ногу девушки, чтобы достать заносу. В театре отметили, что нога Трейстер до сих пор кровоточит.
Что будет со спектаклем?
В театре успокоили зрителей, отметив, что Ася Домская заменит Ксению Трейстер, а показы спектакля продолжатся.
Травмированную актрису отправят восстанавливаться в Москву.