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«Хватит терпеть таких подонков на шее». Депутат предложил признать иноагентами уехавших из России после начала СВО

Николай Брыкин намерен инициировать такой закон

28 декабря 2022, 09:30, Никита Черников

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Уехавших из России после начала СВО надо признать иноагентами, считает депутат Госдумы Николай Брыкин.

По его словам, с началом спецоперации «проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины», которые за границей «ещё умудряются зарабатывать деньги в России» и «вытягивать их из нашей экономики».

«Для себя я принял чёткое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Надеюсь, что путь обратно им будет заказан. Хватит терпеть таких подонков на шее» — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

В декабре в Госдуму внесли законопроект об ограничении удалёнки для уехавших из России.

Комментарии 58

  • Пусть Коля расскажет о своих подвигах или о подвигах сынули
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ага Ага
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Пущай этот депутат про пенсии просветит, если это правда. ...//Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в беседе с агентством «Прайм» о порядке выхода на пенсию в 2023 году. По словам экономиста, с 2019 по 2022 год выход на пенсию был ежегодным. Для остального переходного периода вплоть до 2028 года график составлен так, что переход будет проходить через год. Отмечается, что в 2023, 2025 и в 2027 годах на пенсию по старости выходить будут лишь те, кто имеет на это льготное право — многодетные мамы, родители, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, а также работники с «северным» стажем или приравненным к нему, специалисты определенных профессий.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну закрою ип, ну 50 барнаульцев потеряют работу, потеряют доходы, не оплатят ипотеку, бюджет недополучит налоги. Кому это выгодно будет? Кто предатель?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Надеюсь, что путь обратно им будет заказан. - Ну вот недавно озвучили циферки - миллион уехавших. И, заметьте, это как раз самое трудоспособное население, ибо уехали явно не пенсионеры. (Кстати к недавнему спору о том, что-де столько уехавших нет) Если они удаленно работают на РФ - налоги идут сюда. Ежели их выкинут из правового поля - соответственно они не будут работать на РФ, и налогов с них РФ недополучит. Ну а надеяться на то, что уехавшие побегут назад, как только их начнут зажимать - это верх идиотизма.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Кому это выгодно будет? Кто предатель? - да он не предатель. Он просто очень хочет усидеть на своем теплом месте и не лишиться дохода. А для этого ему нужно гавкать в унисон с генеральной линией. Он просто пытается быть святее папы римского. Или вы думаете, что он за идею... кгхм... опу рвет?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ну это еще доказать нужно, что они от СВО сбежали. А это ох как непросто
    28 декабря, Гость   Ответить
  • а может обратимся к основному закону и признаем инагентами чиновников которые оный закон нарушает?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну и кто агент-реагент после таких высказываний? ))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Нас десять человек. Один уехал. Никто ему руку не пожмет, кроме одного. Этот еще не уехал. Это и есть предатели. По другому их не назовешь. А про налоги - у этого человека бизнес. У него есть конкуренты. Много. Вот они и будут платить налоги. А все комментаторы пишут как раз из грузии
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Он из окопа пишет?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну какой беркут, круче медведа. Глядишь главный заметит, значок выдаст, за героическое раздутие щёк.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не пускать обратно это продажное ссыкло. Знаю одного, дак он еще семью за собой поволок, чмошник. Когда паленым запахнет эти первые всех сдавать будут, нехер им тут делать.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну закрою ип, ну 50 барнаульцев потеряют работу - на твоем месте образуется 2 ИП, барнаульцы без работы не останутся. А вот что с тобой будет - вопрос.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Давно пора им финансирование прикрыть . Сколько разбирался - среди уехавших, куча теневых махинаторов, помогающих выводить деньги за рубеж! На то и живут там , меняя карточки, каналы, банки! Зачем это жулье содержать? Пусть туалеты там моют ,а мы потом решать будем - давать им гражданство или нет, пускать их обратно или не стоит!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А почему нельзя спрашивать, откуда пишет депутат? Может он пишет с фронта, есть же герои депутаты, которые пошли на фронт добровольно.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть туалеты там моют----уже сейчас в Турции хохлам всякие преференции и выплаты, а русские предатели Родины у хохлов прислугой работают. В принципе их не жалко, убежал в Киргизию или Казахию, ну и чисти за ними гавно, сам себе такую судьбу выбрал.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Фильм один посмотрел, там в Казахстане казах орет группе русских: "Эй вы, гастробайтеры, сюда подошли".
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Какая-то тупость. Видимо политические очки набивает себе эта странная личность. Обычно кто громче кричит, у того усы сильнее замазаны в сметане.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Зачем это жулье содержать? Пусть туалеты там моют ,а мы потом решать будем .....____Гость, а каким образом вы их содержите? Люди работают, платят налоги, за свою работу получают зарплату. Им не просто так деньги перечисляют, а за ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Если предателей обратно в Россию пускать, то только на грязные работы, потому что они опущенные, нормальные не уехали.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Есть депутаты - герои, которые идут на фронт добровольцами
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Путриоты, валерьянки выпейте! Завидно, что за гроши здесь работаете и в 20 ке вечером в пробке стоите?!
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Фильм один посмотрел, там в Казахстане казах орет группе русских: "Эй вы, гастробайтеры, сюда подошли". ----------- А там нет в этом признаков нацизмаэкстремизма? Просто хочу разобраться.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Депутаты - Иждивенцы. Синонимы. Ничего не производят. Заботятся только о своем кошельке и своих семьях. Толку от них нет.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • . В принципе их не жалко, убежал в Киргизию или Казахию, ну и чисти за ними гавно, сам себе такую судьбу выбрал.___ Никто из тех кто уехал, туалеты там не чистят, не тешьте себя надеждой))) Те, кто знает, что там сможет устроиться только туалеты чистить, никуда и не поехали))))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не жаль уехавших абсолютно, для меня это отбросы, мразь.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, чистят и еще как, т.к. нормальная работа в этих странах давно поделена между своими, а тут еще эта трусливая кодла набежала. Вся черновая работа теперь идет им и только им.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • для меня это отбросы, мразь - да, ваше особо ценное мнение, безусловно, будет учтено господами депутатами. Или нет. "нормальная работа в этих странах давно поделена между своими" - в Грузии и для своих работы нет. Так что те, кто там остался - работают удаленно. На кого - это другой вопрос. Не факт, что на РФ. А вы радуйтесь - вам же здесь рабочие места освободились. Какая вам разница, где работают уехавшие?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • нормальная работа в этих странах давно поделена между своими, а тут еще эта трусливая кодла набежала. Вся черновая работа теперь идет им и только им - ну так а в чем тогда вообще проблема? Значит, на РФ они точно не работают, можно хоть заприниматься каких угодно законов, ничего не изменится)
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не жаль уехавших абсолютно, для меня это отбросы, мразь. ----- Почему не в окопе? Просто хочу разобраться.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Если простые люди будут являться иноагентами, то как будут называться наши олигархи, которые зарабатывают миллиарды в России при этом не являются налоговыми резидентами России и выводят деньги из России.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, то как будут называться наши олигархи... --- Как-как, а как и сейчас называются - "авторитетные бизнесмены - уважаемые люди")))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Не жаль уехавших абсолютно, для меня это отбросы, мразь. ----- Это электорат Путина, не одного выступления не пропустил, чувствуется работа пропаганды.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Слово иноагент давно потеряло свой смысл, оно начало приобретать положительный смысл, навешивая этот ярлык абсолютно всем не согласным, власть превращает это слово в слово оппозиция.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Сбежавшие ,в основном кормятся с России, при этом считают долгом навалить дерьма на нее побольше. Считаю что этот краник изобилия надо заморозить пока сво идет(как минимум) и сделать вьезд для беглецов платным, штраф так сказать 100 тыс рубликов.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Праведный гнев понятен. Но, с юридической точки зрения, выполнить все таки будет сложновато. А на счёт того, что они здесь работают, платят налоги- полная ерунда. Основная их работа купи-продай. Сильно сомневаюсь, что там крупные производства. А таких быстро заменят такие же только которые остались.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вам к врачу пора ?‍♂️?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Хватит терпеть таких подонков на шее - угу-угу. А вот СГК мы терпеть на шее будем. Вон, в теме выше аж комментарии отключены) Или тут все окнорм, это можно и нужно терпеть?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Очень своевременная и долгожданная инициатива депутата. Паразитов и захребетников развелось по нашей традиции - гигантское число. Не думаю, что от молотьбы языком без всякой меры и ответственности появляется добавленная стоимость и пополняется ВВП. А доходы у этих перемалывателей - ого-го, вне сравнения с трудягами. Не зря говорят в народе -" Кто не работает - тот ест." Вот и у инициатора на шее сидят, и тяжко ему от этого, как и избирателям.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Только если и ВСЕХ детей депутатов, чиновников и прочих, живущих в других странах признают "подонками на шее" нашей страны.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Если предателей обратно в Россию пускать, то только на грязные работы, потому что они опущенные, нормальные не уехали." ---- Гость, ты не можешь считать себя нормальным после таких заявлений. Здесь ТЫ - НЕНОРМАЛЬНЫЙ. И такие как ты, нигде не нужны - ни в других странах, ни здесь. Просто бесполезный биомусор, годный разве что на чёрную работу.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Основная их работа купи-продай." --- Гость, очень много программистов уехало. Это умные, образованные люди. А купи-продай - это как раз про Алтайский край. Везде магазины, торговые центры, забегаловки - сплошной "купи-продай".
    28 декабря, Гость   Ответить
  • «Очень много программистов уехало» простая математика нам в помощь. Озвучена цифра примерно в миллион, минус различные риелторы из жилфонда, минус атас смывайся, минус мне там будет хорошо и т. д. и т. п. получим 1000 программистов, а уж хороших с пару десятков. Конечно они хороши, но не критичны . Как то так, ну и основная масса купи продай. Как то так. Но могу и ошибаться на пару тройку специалистов.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • "Основная их работа купи-продай." --- А кто виноват в том что у нас экономика сырьевая, обслуживать трубы много народа не надо, а народу надо где-то работать, поэтому основная масса населения работает либо купи-продай, либо на стройке.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Как то так, ну и основная масса купи продай. Как то так. --- У нас огромная территория, а населения дефицит, разбрасываться миллионами мы себе позволить не можем. Эти купи-продай могут работать в новых секторах экономики, если они начнут развиваться. Вы очень не дальновидны и на страну вам плевать, с населением в 50 миллионов мы страну потеряем, а такими темпами нам до 50 мил. недолеко, часть покинет страну, часть погибнет на СВО, часть умрет из-за плохой медицины и обнищания.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если они начнут развиваться === Ключевое слово "ЕСЛИ")))))))))))))))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Озвучена цифра примерно в миллион - ага, и примерно там же было озвучено, что уехало 10% наших программистов. Не знаю, как они это посчитали, но 10% от общего количества - это овердофига. И это, на минуточку, озвучил кто-то из наших властных структур, искать, извините, уже не пойду. Не непонятный канал в телеге.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Лично знаком с одним молодым человеком, инженер, работает в сфере IT, в иностранной компании, офис в Новосибирске. Был в Новосибирске, а теперь в одной европейской стране. И почти все работающие с удовольствием переехали туда. Трудятся на своём же рабочем месте, зарплата европейская, помощь от работодателя (4-6 зарплат) на обустройство на новом месте. И компания, и работающие платят налоги теперь не в нашей стране.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, с какой целью так старательно стравливают между собой социальные группы населения страны?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, любой,кто не так думает-электорат Путина? Ну-ну
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вон, в теме выше аж комментарии отключены) --- интересно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, с какой целью так старательно стравливают между собой социальные группы населения страны? --- к сожалению, почему то даже не нарушающие закон версии, озвучивать не дают. Это ошибка, если не знать проблем, можно доиграться
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Смышно читать, что наши депутаты чего-то там терпят. "Как же далеки они от народа!!"(с)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, с какой целью так старательно стравливают между собой социальные группы населения страны? --- в интересах общества и даже власти знать где болит
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно как, двадцать лет олигархи и чиновники выводили за рубеж миллиарды, отправляли туда своих детей, покупали там недвижимость. И все было норм. А предателями остались программисты.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, двадцать лет олигархи и чиновники выводили за рубеж миллиарды, === Почему 20? 30.
    29 декабря, Гость   Ответить
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