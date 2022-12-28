«Хватит терпеть таких подонков на шее». Депутат предложил признать иноагентами уехавших из России после начала СВО

Николай Брыкин намерен инициировать такой закон

28 декабря 2022, 09:30, Никита Черников

Фото: pxhere.com

Уехавших из России после начала СВО надо признать иноагентами, считает депутат Госдумы Николай Брыкин.

По его словам, с началом спецоперации «проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины», которые за границей «ещё умудряются зарабатывать деньги в России» и «вытягивать их из нашей экономики».

«Для себя я принял чёткое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами! Надеюсь, что путь обратно им будет заказан. Хватит терпеть таких подонков на шее» — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

В декабре в Госдуму внесли законопроект об ограничении удалёнки для уехавших из России.