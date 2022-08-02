И всё-таки они искупались! День десантника на Алтае в фотографиях из соцсетей

День десантника на Алтае / Фото из соцсетей

В городах и сёлах Алтайского края и Республики Алтай десантники торжественно отметили свой праздник.

В Барнауле они собирались на площади Ветеранов у Дома афганцев, в Горно-Алтайске, Бийске и Мамонтово — у мемориалов Славы. А в Майме пришли в детский дом с подарками.

Два года из-за пандемии День ВДВ не проводили в обычном формате, и вот теперь десантникам удалось собраться и отметить праздник вместе.

В соцсетях практически нет традиционных снимков с купанием в фонтанах. Зато в группе музея барнаульской фирмы «Аксоид», где в ВДВ служили генеральный директор и его заместитель, всё-таки появилось фото с купающимся ветераном-десантником в пруду, расположенном на территории предприятия. Традиция есть традиция.

Фото: музей «Аксоид» / vk.com/id637490378

См. фоторепортаж amic.ru с празднования Дня ВДВ в Барнауле.