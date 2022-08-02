И всё-таки они искупались! День десантника на Алтае в фотографиях из соцсетей
2 августа алтайские десантники отметили День ВДВ. Как прошёл этот праздник, рассказывают и показывают жители Алтая в социальных сетях
День десантника на Алтае / Фото из соцсетей
В городах и сёлах Алтайского края и Республики Алтай десантники торжественно отметили свой праздник.
В Барнауле они собирались на площади Ветеранов у Дома афганцев, в Горно-Алтайске, Бийске и Мамонтово — у мемориалов Славы. А в Майме пришли в детский дом с подарками.
Два года из-за пандемии День ВДВ не проводили в обычном формате, и вот теперь десантникам удалось собраться и отметить праздник вместе.
В соцсетях практически нет традиционных снимков с купанием в фонтанах. Зато в группе музея барнаульской фирмы «Аксоид», где в ВДВ служили генеральный директор и его заместитель, всё-таки появилось фото с купающимся ветераном-десантником в пруду, расположенном на территории предприятия. Традиция есть традиция.
Фото: музей «Аксоид» / vk.com/id637490378
См. фоторепортаж amic.ru с празднования Дня ВДВ в Барнауле.
В фотоподборке также использованы снимки со страниц Александра Романенко, «Единая Россия Республика Алтай», Татьяны Ильюченко, Мамонтовского района, МВД по Республике Алтай, Владимира Игнатова, Аскар Горно-Алтайск.