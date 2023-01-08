Идем на рекорд. Более 9 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула в ночь на 8 января

Борьба с осадками продолжается все каникулы

08 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Более девяти тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Барнаула в ночь на 8 января. На улицах города работали 173 единицы снегоуборочной техники, 130 дворников. Для посыпки проезжей части противогололёдными материалами использовано 114 тонн песко-соляной смеси, информирует пресс-служба городской администрации.

В мэрии рассказали, что снег вывезли с проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Строителей, площадей, участков улиц Челюскинцев, Малахова, 10-й Западной, Энтузиастов, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Солнечная Поляна, Ляпидевского, Союза Республик, Путиловской, 80-й Гвардейской Дивизии и т. д.

Как ранее сообщал amic.ru, все январские праздники дорожные и коммунальные службы в краевой столице работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия снегопадов. Уборка снега продолжается и сейчас. Поторопиться действительно стоит, так как с 10 января в регионе обещают серьёзное похолодание. Местами столбики термометров по ночам будут опускаться до -40 градусов.