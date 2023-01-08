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Идем на рекорд. Более 9 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула в ночь на 8 января

Борьба с осадками продолжается все каникулы

08 января 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Более девяти тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Барнаула в ночь на 8 января. На улицах города работали 173 единицы снегоуборочной техники, 130 дворников. Для посыпки проезжей части противогололёдными материалами использовано 114 тонн песко-соляной смеси, информирует пресс-служба городской администрации.

В мэрии рассказали, что снег вывезли с проспектов Ленина, Красноармейского, Социалистического, Строителей, площадей, участков улиц Челюскинцев, Малахова, 10-й Западной, Энтузиастов, 50 лет СССР, Сухэ-Батора, Солнечная Поляна, Ляпидевского, Союза Республик, Путиловской, 80-й Гвардейской Дивизии и т. д.

Как ранее сообщал amic.ru, все январские праздники дорожные и коммунальные службы в краевой столице работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия снегопадов. Уборка снега продолжается и сейчас. Поторопиться действительно стоит, так как с 10 января в регионе обещают серьёзное похолодание. Местами столбики термометров по ночам будут опускаться до -40 градусов.

 

Комментарии 7

  • Обычная как и должна быть у нас постоянная повседневная и главное на всей территории города работа по очистке от снега. И нечего особенного.Надоело когда нагло и цинично пакость для народа или повседневное исполнение своих обязанностей за что получают зарплату пиарять и превозносят как благо для народа.
    08 января, Гость   Ответить
  • амик напиши предупреждение что сейчас с потеплением снег с ледышками на голову валиться только что тетку спас за ней ледыха рубанула пол секунды и была бы другая новость
    08 января, Гость   Ответить
  • Дороги хоть как-то чистят. Сегодня на Шукшина, 34 трактор проехал по двору, колею еще больше сделал, снег не сгреб. Зачем приезжал спрашивается?
    08 января, Гость   Ответить
  • Завтра будет видно.
    08 января, Гость   Ответить
  • Зачем приезжал спрашивается? ---- может просто мимо проезжал в другой двор к другой УК. Наша управляшка отлично двор почистила, а соседние дворы утопают в снегу.
    09 января, Гость   Ответить
  • Гость, Зачем приезжал спрашивается? ------ Колею сделать)))
    09 января, Гость   Ответить
  • Дороги почищены просто ужасно, середина пробита, по краям валы навалены. Ни пройти, ни проехать. На Приречной все выходные было вообще пусто, чисть. Но нет же, проскребли середину, глыбы льда навалили по бокам и теперь народу кто там работает рядом вообще встать невозможно, т.к. горы льда. Молодцы, зато красиво отчитались наверное.
    09 января, Гость   Ответить
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