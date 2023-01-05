Из-за плохой погоды в Алтайском крае отменили несколько автобусных рейсов

На маршруты, которые пролегают по закрытым для движения трассам, купить билет пока не получится

05 января 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Десять автобусных рейсов в Алтайском крае временно отменили из-за непогоды. Об этом сообщило региональное Министерство транспорта в своём Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что по дорогам, где обычно ездят эти маршруты, сейчас просто невозможно проехать.

Так, власти отменили рейсы на автобусы, следующие из Барнаула в Курью, Краснощёково, Поспелиху, Староалейское, Чарышское, Змеиногорск и Усть-Каменогорск. Кроме того, временно приостановлены перевозки пассажиров из Рубцовска в сторону г. Змеиногорска, г. Горняка и с. Михайловское.

Из сообщения Минтранса следует, что 5 января полностью отсутствует движение по четырём автодорогам:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан с км 0+000 -по км 169+281;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области с км 0+000 до км 71+102;

А-322 Горняк — Староалейское;

Алейск — Чарышское, от с. Новокалманка до с. Чарышское.

Напомним, по данным синоптиков, непогода и штормовое предупреждение в Алтайском крае закончатся не раньше 7 января.