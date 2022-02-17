Известный архитектор представил проект жилого дома на площади Сахарова в Барнауле

Архитектурное бюро «Спич» представило в мэрии на заседании градостроительного совета проект большого жилого комплекса на проспекте Социалистический, 97. Речь идёт об участке с аварийными баками, где ранее располагался парк «Барнаульская крепость». Проект по видеосвязи из Берлина презентовал известный архитектор Сергей Чобан.

Жилой комплекс в центре Барнаула будет состоять из трёх 15-этажных домов с кирпичными фасадами. Здания займут около 40% от участка 1,4 гектара на территории бывших баков. Общая площадь помещений — 25 000 квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на проживание 950 человек. Всего в домах запланировано 212 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные.

Также, согласно проекту, в ЖК будет подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку будет со стороны улицы Мерзликина. Общественные корпуса расположены вдоль проспекта Социалистического и улицы Мерзликина, вместе с домами они образуют единый комплекс. В нежилых частях разместятся торговые объекты, фитнес-центр с бассейном.

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Фасады ЖК архитектор назвал ритмичными. Их цвета меняются от дома к дому, но материал остаётся единым — это кирпич. Его же планируют использовать при отделке коммерческих помещений.

«Ритм в архитектуре важен. Поэтому в ЖК нет, например, равных фасадов. Спокойная ритмизованная архитектура в Барнауле — это то, на что надо опираться. Каждый дом обладает своими изящными деталями. Издалека кажется, что дома отличаются только цветом, вблизи мы видим, что они отличаются ещё и фактурой», — заявил во время градсовета Сергей Чобан.

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Напомним, баки с площади Сахарова начали убирать в середине января 2022 года. Владелец участка Андрей Козлов заявлял о намерении снести также искусственные холмы, в том числе и тот, на котором ранее располагался парк «Барнаульская крепость», закрытый в 2021 году из-за низкой рентабельности. Сейчас на Сахарова идут работы по демонтажу резервуаров, которые завершатся в мае.