Известный врач предложил алтайским женщинам больше пить кофе, чем курить сигареты

Известный онколог, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Александр Лазарев предложил курящим женщинам снимать стресс не табаком, а кофе. Согласно статистике краевого Минздрава, около 80% мужчин в регионе хотя бы раз в жизни пробовали табак. Постоянно «смалят» около 39% взрослых мужчин и 14% женщин (причём 4% из них старше 65 лет). Об этом Лазарев заявил на круглом столе в краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

По мнению Александр Лазарева, комплексная работа по противодействию потребления табака даёт результаты.

«Последние четыре-пять лет мы фиксируем позитивную динамику. Количество потребителей никотина снижается. Особенно это заметно среди молодого женского населения. Если раньше в Алтайском крае курили 25-30% молодых женщин, то по последним данным статистики их количество снизилось до 14%. Также мы фиксируем снижение заболеваемости и смертности от рака лёгких как среди женщин, так и среди мужчин», — рассказал зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению.

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Александр Лазарев отметил, что если женщина курит больше пяти сигарет в день, то у неё возникает седативный эффект. Таким женщинам врач советует заменить сигареты на кофе.

«Особенно если она неустроенная, то её курение успокаивает. Видимо, находит себе отдушину. Нужно её заменить чем-то. Например, лучше, если этой отдушиной станет чашечка кофе. Это менее вредно, чем сигареты», — добавил онколог.

По словам депутата, единственный способ решения проблемы табакокурения — полный отказ от вредной привычки.

«Конечно, это должен быть осознанный выбор человека, но со стороны законодателей, государства, работодателей он должен стимулироваться широким спектром мер поддержки тех, кто не курит или бросает курить. Нужна комплексная работа и в медиапространстве, чтобы сигареты не ассоциировались с чем-то модным и общественно одобряемым», — резюмировал Александр Лазарев.