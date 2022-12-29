Известный якутский «навозный скульптор» сделал скульптуру кролика

Двухметровый символ Нового года умеет даже стучать лапами по барабану

29 декабря 2022, 08:40, Илья Звягинцев

Кадр из видео / Подъем

Известный якутский скульптор Михаил Боппосов, который прославился своими скульптурами из навоза, изготовил скульптуру кролика — символа наступающего 2023 года.

Как сообщает «Москва 24» работу над скульптурой Боппосов вел с конца ноября. Эту фигуру скульптор сделал подвижной.

Кролик умеет двигать лапами и даже играть на барабане.

Якутский скульптор собрал у себя уже полную коллекцию «навозных животных» из восточного календаря. Заяц стал 12-м изготовленным им символом года.