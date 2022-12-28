В барнаульском парке установили кривую елку

Горожане указали и на другие проблемы общественной территории

28 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

В Барнауле жители ВРЗ пожаловались на местный парк, в котором нечего делать и ещё вдобавок установили кривую ёлку. Пост опубликован в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

«Абсолютно не оборудованная, переломанная, совдеповская детская площадка, нет ни одной целой качели! Кривая ёлка, гирлянда небрежно набросана на одну сторону, горок нет, дети сами строят снежные кучи, от которых травм может быть ещё больше», — посетовали горожане.

Также люди указали на так и не залитый каток, куда «ходят с собаками справлять их нужду».

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

«Вопрос: когда возьмутся за наш парк? Он нужен нам и нашим детям!» — заявили местные жители.

Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома.