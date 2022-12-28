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В барнаульском парке установили кривую елку

Горожане указали и на другие проблемы общественной территории

28 декабря 2022, 09:00, Никита Черников

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

В Барнауле жители ВРЗ пожаловались на местный парк, в котором нечего делать и ещё вдобавок установили кривую ёлку. Пост опубликован в паблике «Чёрное и Белое Барнаул».

«Абсолютно не оборудованная, переломанная, совдеповская детская площадка, нет ни одной целой качели! Кривая ёлка, гирлянда небрежно набросана на одну сторону, горок нет, дети сами строят снежные кучи, от которых травм может быть ещё больше», — посетовали горожане.

Также люди указали на так и не залитый каток, куда «ходят с собаками справлять их нужду».

Фото: «Чёрное и Белое Барнаул»

«Вопрос: когда возьмутся за наш парк? Он нужен нам и нашим детям!» — заявили местные жители.

Ранее СМИ сообщили, что облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома.

Комментарии 15

  • Может она пьяная.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • переломная-------Какая, какая?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Какой народ такие и бояре ...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Нытики
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Зато оригинально. И настроение поднимает...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ну видно же что все игрушки на одну сторону навесили вот и покасило
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну все жители у нас из дворянского сословия, а холопы им не ту ёлку сделали - бессовестные.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Так там все деревья кривенькие, вот и елочку подобрали им под стать, чтоб сильно не выделялась)))
    28 декабря, Гость   Ответить
  • В годы расцвета капитализма,всестороннего развития эксплуатации человека человеком встречаются ещё в нашей жизни отрыжки старого времёни советских депутатов.За 30 лет капиталистические депутаты ещё встречаются с остатками их тёмной прошлой деятельности..
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Лет 30 назад был прекрасный парк, я гостила у бабушки и вечером мы всегда ходили сюда на елку, и гирлянды были и горки и снежные фигуры. Казалось бы, должно же быть со временем только лучше и лучше, а у нас все хуже и хуже
    28 декабря, Гость   Ответить
  • зажрались - хорошая елочка
    28 декабря, Гость   Ответить
  • ай ай ай , ребеночек сейчас упадет и возможно получит синяк на руке и всё потому что сугроб сделан не по ГОСТУ. Куда инспекция (понятия не имею какая) смотрит?
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Сейчас любят сми смаковать какашку. Амик всегда любил это более других.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Эту ёлку не город поставил а завод врз,так что скажите спасибо что хоть такую поставили и наконец то посадили ёлку чтоб больше не ставить ?‍♂️
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Ну на следующий год и такой не будет, сами то поставьте хорошую
    28 декабря, Гость   Ответить
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