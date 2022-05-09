Кабмин представил Путину предложения по индексации пенсий и пособий

Правительство предоставило президенту России предложения по индексации пенсий и социальных пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — сказал Котяков.

По его словам, предложенные меры позволят снизить показатель бедности, однако конкретные параметры будущих индексаций ещё обсуждаются.

Ранее сообщалось, что ветераны ВОВ в России смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года. Распространить эту акцию по всем регионам России планируют к 10 июня.