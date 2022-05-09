Кабмин представил Путину предложения по индексации пенсий и пособий
В Минтруде отметили, что предложенные решения позволят снизить показатель бедности
9 мая 2022, 16:46, Илья Звягинцев
Правительство предоставило президенту России предложения по индексации пенсий и социальных пособий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.
«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — сказал Котяков.
По его словам, предложенные меры позволят снизить показатель бедности, однако конкретные параметры будущих индексаций ещё обсуждаются.
Ранее сообщалось, что ветераны ВОВ в России смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года. Распространить эту акцию по всем регионам России планируют к 10 июня.
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