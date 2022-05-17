Кадровые проблемы есть у всех. Главврач Троицкой ЦРБ ответил на критику в свой адрес

Главврач Троицкой ЦРБ Константин Фадин не согласен с критикой жителей в свой адрес относительно острого дефицита кадров, возникшего в медучреждении за последнее время. По его мнению, ЦРБ в целом справляется с задачей оказывать помощь населению, а количество новых специалистов, пришедших в районную больницу, говорит само за себя. Позицию Фадина приводит газета «На земле Троицкой».

В Троицком районе вторую неделю продолжаются разговоры об увольнении двух докторов — супругов Королевых. «Для нашей больницы увольнение одного специалиста — это большая потеря, а двух тем более», — отмечает главврач ЦРБ Константин Фадин. Однако в настоящее время никто из врачей-хирургов в больнице не уволился и жителям района в полном объеме оказывается хирургическая помощь, как экстренного характера, так и планового.

Администрация ЦРБ надеется, что Евгений Королев останется на рабочем месте. В случае, если заведующий хирургическим отделением примет решение покинуть пост, помощь жителям по-прежнему будет оказываться в необходимом объеме. В настоящее время проводится активная работа по решению кадрового вопроса, пишет «районка».

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Общество Жители Троицкого района пожаловались на главврача местной ЦРБ после массового оттока кадров

12 мая на сессии райсовета депутатов главврач Троицкой ЦРБ рассказал об обеспечении медицинской организации. Фадин отметил, что кадровая проблема в здравоохранении характерна не только для Троицкого района, а для всех сельских территорий России. Он сообщил, что в настоящее время показатель укомплектованности врачами в больнице составляет 81%. Дефицит есть по нескольким специальностям: оториноларинголог, врач скорой медицинской помощи, участковый терапевт, невролог.

Главный врач отметил, что в настоящее время в АГМУ на «целевом» обучаются 13 студентов и два ординатора (хирург и невролог). Также с Бийским медколледжем заключены четыре целевых договора на обучение студентов по специальности «Лечебное дело». В 2020-2021 году штат больницы пополнился врачом КДЛ, рентгенологом, психиатром, врачом ультразвуковой диагностики, инфекционистом.

Напомним, жители села Троицкого (более 300 человек) обратились к депутату АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгении Боровиковой с жалобой на ситуацию в местной ЦРБ. По их словам, в медучреждении не хватает узких специалистов, а также терапевтов. Утверждается, что причиной тяжёлой кадровой ситуации в ЦРБ стал конфликт специалистов с главным врачом Константином Фадиным.