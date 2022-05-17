Кадровые проблемы есть у всех. Главврач Троицкой ЦРБ ответил на критику в свой адрес
Константин Фадин считает: несмотря на проблемы, жители получают качественную медпомощь
Главврач Троицкой ЦРБ Константин Фадин не согласен с критикой жителей в свой адрес относительно острого дефицита кадров, возникшего в медучреждении за последнее время. По его мнению, ЦРБ в целом справляется с задачей оказывать помощь населению, а количество новых специалистов, пришедших в районную больницу, говорит само за себя. Позицию Фадина приводит газета «На земле Троицкой».
В Троицком районе вторую неделю продолжаются разговоры об увольнении двух докторов — супругов Королевых. «Для нашей больницы увольнение одного специалиста — это большая потеря, а двух тем более», — отмечает главврач ЦРБ Константин Фадин. Однако в настоящее время никто из врачей-хирургов в больнице не уволился и жителям района в полном объеме оказывается хирургическая помощь, как экстренного характера, так и планового.
Администрация ЦРБ надеется, что Евгений Королев останется на рабочем месте. В случае, если заведующий хирургическим отделением примет решение покинуть пост, помощь жителям по-прежнему будет оказываться в необходимом объеме. В настоящее время проводится активная работа по решению кадрового вопроса, пишет «районка».
12 мая на сессии райсовета депутатов главврач Троицкой ЦРБ рассказал об обеспечении медицинской организации. Фадин отметил, что кадровая проблема в здравоохранении характерна не только для Троицкого района, а для всех сельских территорий России. Он сообщил, что в настоящее время показатель укомплектованности врачами в больнице составляет 81%. Дефицит есть по нескольким специальностям: оториноларинголог, врач скорой медицинской помощи, участковый терапевт, невролог.
Главный врач отметил, что в настоящее время в АГМУ на «целевом» обучаются 13 студентов и два ординатора (хирург и невролог). Также с Бийским медколледжем заключены четыре целевых договора на обучение студентов по специальности «Лечебное дело». В 2020-2021 году штат больницы пополнился врачом КДЛ, рентгенологом, психиатром, врачом ультразвуковой диагностики, инфекционистом.
Напомним, жители села Троицкого (более 300 человек) обратились к депутату АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду» Евгении Боровиковой с жалобой на ситуацию в местной ЦРБ. По их словам, в медучреждении не хватает узких специалистов, а также терапевтов. Утверждается, что причиной тяжёлой кадровой ситуации в ЦРБ стал конфликт специалистов с главным врачом Константином Фадиным.