Как сохранить все фото, видео и другие данные из Instagram? Инструкция

C 14 марта Instagram будет заблокирован на территории России за решение компании Meta не запрещать сообщения с призывами к применению насилия в отношении российских военных. Пресс-секретарь компании Энди Стоун отметил, что в обычных обстоятельствах пожелания смерти или подобные выражения нарушали бы запреты Meta на призывы к насилию, однако из-за ситуации на Украине компания пересмотрела свои взгляды.

Чтобы не потерять все загруженные в Instagram файлы, воспользуйтесь этой инструкцией.

На какую кнопку нажать?

Зайдите в браузере на страницу «Скачивание копии Вашей информации», только проверьте, что вы вошли в свою учётную запись. Укажите адрес электронной почты, куда придёт ссылка для загрузки данных. Выберите формат данных: HTML (удобнее для просмотра) или JSON (проще импортировать в другой сервис). Нажмите «Далее» и введите свой пароль для подтверждения запроса. Ссылка для скачивания придёт на указанный e-mail.

А в самом Instagram можно создать копию?

Можно. В правом верхнем углу на странице своего профиля найдите значок с тремя горизонтальными линиями. Далее необходимо выбрать пункт «Ваша активность», а затем — «Скачать информацию». Как и в браузере, пользователю предложат ввести адрес электронной почты, на который он хочет получить ссылку.

И какие данные мне придут?

Все. Фотографии, видео, сообщения, лайки, комментарии, контакты, папка «Сохранённое» и другая информация из приложения.

Как долго будут идти данные?

Это может занять до 48 часов. Пришедшая ссылка на скачивание файлов будет действительна в течение четырёх дней.