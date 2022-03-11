Meta не будет блокировать призывы к насилию над российскими солдатами

Компания Meta временно разрешила в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против Вооружённых сил России. Снятие запрета не касается обычных граждан страны, заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун.

Стоун отметил, что в обычных обстоятельствах пожелания смерти или подобные выражения нарушали бы запреты Meta на призывы к насилию, однако из-за ситуации на Украине компания пересмотрела свои взгляды.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на внутренние документы компании сообщало, что временное разрешение выдано пользователям из России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Словакии, Армении, Азербайджана и Грузии. Модераторы контента из этих стран получили письма с инструкциями.