Даже фотограф из Италии приехал. Как в Барнауле отмечали Крещение десять лет назад

После двухлетнего перерыва на Оби в Барнауле вновь появиться купель, где можно окунуться

16 января 2023, 06:39, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина

19 января православные христиане будут отмечать праздник Крещение Господне. В Барнауле традиционно пройдут крестный ход и великое освящение воды. После двухлетнего перерыва на Оби вновь появится купель, где смогут окунуться все желающие. Всего же в Алтайском крае в этом году планируют организовать не менее 39 купелей на открытых водоёмах.

Amic.ru предлагает вам отправиться в прошлое и посмотреть, как проходил праздник Крещения 10 лет назад – в 2013 году. Тогда наш фотограф Екатерина Смолихина встретила в Крещенском городке фотографа из Италии, который специально приехал посмотреть, как в Сибири окунаются в ледяную воду.























































































































































































Фото: Екатерина Смолихина