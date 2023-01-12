В каких купелях не надо купаться на Крещение и какие правила безопасности стоит соблюдать?

МЧС настоятельно рекомендует купаться только в оборудованных местах

12 января 2023, 07:41, ИА Амител

Крещенские купания / Фото: amic.ru

19 января православные верующие будут отмечать праздник Крещения. По всему Алтайскому краю пройдут крестные ходы, люди будут погружаться в купели. И вот такое купание при несоблюдении правил безопасности может обернуться не только простудой, но и трагедией. Amic.ru спросил у краевого МЧС, где не стоит купаться на Крещение и какие правила безопасности необходимо соблюдать, чтобы остаться в живых.

Где и как безопасно окунуться в купель?

Сейчас сотрудники МЧС заканчивают проверку крещенских купелей, они замеряют толщину льда, проверяют воду и проводят другие мероприятия, чтобы обезопасить желающих искупаться в проруби. 12 декабря ведомство пообещало предоставить список санкционированных купелей Алтайского края. И купаться нужно только в этих купелях и нигде больше, подчёркивают в министерстве.

«Мы обозначим, какие участки проверены и готовы к открытию. Правила безопасности всегда одинаковые: быть абсолютно трезвым, следить за своим здоровьем, потому что организм у всех разный. Купаться нужно только в оборудованных местах, где дежурят спасатели и медики, где есть раздевалки. Не нужно нырять в непроверенные проруби, потому что там течение сильное и вас может унести под лёд. Там, где организована купель, есть бортики, можно за них ухватиться, там нет течения. Человек спускается по лесенке, окунается, а потом выходит. Только такие купели безопасны», — пояснили в МЧС.

В ведомстве напоминают, что купание в необорудованных местах может привести к трагедии. Так, в январе 2022 году в Ленинградской области женщина прыгнула в самодельную прорубь, и её течением унесло под лёд на глазах у детей. Стоявшие рядом родственники не смогли ей помочь. Тело нашли в километре от проруби.

Что нельзя делать при окунании в купель

Спасатели рекомендуют не пускать детей в прорубь без присмотра родителей и взрослых, не нырять в воду со льда, не развлекаться, пугая близких и вызывая ложную тревогу, не подъезжать к купели на машине.



Людям с сердечно-сосудистыми и бронхолёгочными заболеваниями рекомендуется вообще не погружаться в ледяную воду.



Как правильно окунаться в купель

Доходить до купели нужно в обуви, чтобы не охлаждать ноги, раздеваться постепенно: сначала снять верхнюю одежду, затем обувь и потом раздеться до плавок или купальника. Перед окунанием сделать зарядку, разогреть тело и только после этого зайти в прорубь. Специалисты рекомендуют быть в воде всего несколько секунд, потом выйти, быстро надеть тёплый халат, зайти в тёплое помещение или автомобиль, переодеться в сухое и сразу выпить горячего чая с мёдом.

Какой должна быть правильная купель?

Крещенская купель должна соответствовать следующим требованиям:

— оборудуется в одобренном МЧС месте с пологим, чистым от посторонних предметов дном;

— её глубина не должна превышать 1,2-1,8 метра;

— толщина льда вокруг купели должна быть не меньше 25 сантиметров;

— ближе 100 метров от купели не должно быть промоин, спусков воды;

— с трёх сторон по периметру купель оборудуется леерным ограждением с фонарями;

— подо льдом купель огораживается с четырёх сторон, чтобы исключить затягивание человека течением под лёд;

— купель и подходы к ней должны быть хорошо освещены и оборудованы громкой связью;

— купель должна иметь два спуска с лестницами: спускаться в воду нужно с одной стороны, а выходить — с другой;

— около купели должен быть пост с двумя спасателями, один из которых обязан постоянно находиться у кромки купели во время купания;

— у выхода из купели должно быть отапливаемое помещение (вагончик, палатка) для обогрева и переодевания купающихся;

— путь от купели до отапливаемого помещения выкладывается соломой или опилками;

— на месте купели должен дежурить наряд полиции. Он контролирует очередь к купели, не допускает к водоёму пьяных и следит, чтобы не было скопления людей на одном участке;

— вблизи купели обязательно должна дежурить бригада скорой помощи.

Отметим, что по информации «Толка», крещенский городок в 2023 году появится в Барнауле в районе Речного вокзала. Там будет снежная церковь и купель. Также окунуться в прорубь можно будет на озере Пионерском. Толщина льда на Оби составляет от 50 до 60 сантиметров.