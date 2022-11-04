Как выглядят стелы «Трудовой доблести» в других городах России

Барнаульская стела «Город трудовой доблести» была установлена в Нагорном парке на высоком берегу Оби ещё в октябре, но официальное её открытие назначили на полдень 4 ноября. Об этом событии на amic.ru будет специальный репортаж.

Тем временем в других городах России уже давно открыли подобные стелы, кое-где церемонии открытия назначили на 3 ноября. Например, в Уфе и Новосибирске. В столице СФО ради этого события провели шествие и митинг, для чего перекрыли 22-мя грузовиками Красный проспект.

Во многих российских муниципалитетах, получивших статус города трудовой доблести, стелы похожи на нашу, ведь делали их по одному проекту. Они отличаются лишь изображениями, касающимися местной специфики, расположением (чаще всего их устанавливают на главных площадях и проспектах, а не на горе, как в Барнауле), дополнительным обустройством площадки и высотой.

Так, в столице Алтайского края она пока самая высокая из построенных — 32,6 м. В Новосибирске стела высотой 30 м, в Саратове — 27 м, в Уфе — 20 м, а в небольшом сахалинском городе Охе — 9 м. Но есть и отдельные города, где установили стелы по оригинальным проектам, так поступили, например, в Челябинске. А кое-где стелы ещё только делают.

Каким городам присвоены звания «Город трудовой доблести»?

Стелы «Город трудовой доблести» в разных городах России / Фото: vk.com

Впервые такие звания были присвоены в 2020 году 17 городам. Тогда Барнаул в их число не попал. Поэтому с 2 июля 2020-го городами трудовой доблести стали называться Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.

20 мая 2021 года такое звание получили ещё 12 городов: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.

А чуть позже, 10 сентября 2021-го, званием «Город трудовой доблести» наградили ещё одну дюжину городов: Алдан, Бологое, Воркуту, Дзержинск, Кемерово, Кострому, Лысьву, Мончегорск, Оху, Ступино, Сызрань и Читу.

Что даёт звание «Город трудовой доблести»?

В городе, которому присвоен такой статус, во-первых, устанавливается памятная стела с изображением герба этого населённого пункта (в том числе и из-за этого Барнаулу пришлось изменить свой герб) и текстом указа президента о присвоении звания.

Во-вторых, в городе трудовой доблести обязательно проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Можно проводить салюты и в другие дни, как это заведено в том или ином городе, но эти три — обязательно.

А вот каких-то дополнительных льгот для жителей такого города это звание не предоставляет.