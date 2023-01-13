Каким многодетным отцам больше не дают отсрочку от мобилизации в России?

У части многодетных отцов отсрочка сохранилась

13 января 2023, 18:10, ИА Амител

Солдаты / Фото: amic.ru

Одна из категорий многодетных отцов в России лишилась отсрочки от мобилизации. Об этом сообщила депутат российской Госдумы от КПРФ Нина Останина в своём Telegram-канале, затем информацию подтвердили официальные источники. Amic.ru объясняет, кого теперь не освободят от призыва и почему это произошло.

У каких отцов теперь нет отсрочки от мобилизации?

Отсрочки от мобилизации теперь нет у многодетных отцов с тремя детьми. Об этом в своём Telegram-канале сообщила депутат Нина Останина. Ей информацию подтвердила член совета по правам человека Ирина Киркора. Останина отметила, что пункт Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочке для многодетных семей с тремя детьми отменён, решение уже направлено в военкоматы.

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов также подтвердил отмену отсрочки изданию «Чита.ру». Он сказал, что решение было принято ещё 21 декабря.

Почему для многодетных отцов отменили отсрочку?

Нина Останина считает, что решение власти приняли потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО отцов тяжело. А в Совете по правам человека при президенте России изданию «Коммерсантъ» допустили, что отсрочка отменена из-за завершения частичной мобилизации в России. Однако в СПЧ добавили, что ещё не разговаривали с управлением Генштаба.

Что это за отсрочка?

В октябре 2022 года отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали отсрочку от частичной мобилизации. В армию по частичной мобилизации такие мужчины больше не призывались. Благодаря этому решению многие призванные по частичной мобилизации отцы вернулись домой, в том числе и из Алтайского края.

Вернувшихся мобилизованных снова призовут?

Пока неизвестно, будут ли снова призывать мобилизованных многодетных отцов или они останутся дома. Новостей о массовом возврате мобилизованных пока не было.

Сохраняется ли отсрочка у отцов четверых детей?

Да, отсрочка у отцов четверых и более детей сохраняется. Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на горячую линию Минобороны РФ. Там отметили, что вопрос предоставления отсрочки отцам троих детей «ещё прорабатывается».