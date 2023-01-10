Будет ли в России вторая волна частичной мобилизации зимой 2023 года?
Новости о скором дополнительном призыве регулярно появляются в СМИ. Правда это или нет?
10 января 2023, 07:32, ИА Амител
Фото: amic.ru
В России — очередной виток обсуждений на тему того, будет ли вторая волна частичной мобилизации. Новости о возможном дополнительном призыве в армию постоянно появляются в российских информационных пабликах. И это при том, что Владимир Путин уже заверял, что мобилизационные мероприятия окончены. В январе ситуацию прокомментировало несколько военных экспертов.
О том, будет ли вторая волна частичной мобилизации в России в январе 2023 года, — в материале amic.ru.
1
Правда ли, что в январе 2023 года начнётся вторая волна частичной мобилизации?
Пока никакой официальной информации об этом нет. Среди официальных лиц и ведомств вопрос возобновления частичной мобилизации даже не обсуждается.
Так что нет, это неправда. На данный момент никаких планов начать вторую волну частичной мобилизации в России нет. Так утверждает и Telegram-канал «Война с фейками». Его авторы утверждают, что слухи о возможной дополнительной мобилизации — это плоды работы украинской пропаганды. В частности, канал подчёркивает: даты возможного старта «второй волны» постоянно сдвигаются. Сначала писали о 5 января, теперь — о 15 января.
Это фейк, созданный «на пустом месте», утверждают авторы.
2
Могут ли возобновить частичную мобилизацию зимой 2023 года?
С юридической точки зрения — могут. Об этом НГС рассказал военный юрист Евгений Крылов. Дело в том, что закон о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, до сих пор никто не отменял.
«Знать наверняка мы не можем, мы не знаем, есть ли такая потребность. Но юридически возможно вообще всё. Есть закон о мобилизации. И если будут законные основания — объявят. Все они перечислены в Федеральном законе о мобилизации», — приводит НГС слова Крылова.
Так что пусть власти и не говорят о второй волне мобилизации, провести её у них возможность есть.
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Но ведь Владимир Путин говорил, что мобилизация окончена...
Да, так и есть. Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что результаты проведённой в 2022 году частичной мобилизации полностью удовлетворяют потребности армии. Дополнительный призыв новобранцев не требуется и пока не планируется. Об этом же говорил и министр обороны России Сергей Шойгу.
4
Что военные эксперты говорят о возможной второй волне мобилизации?
Эксперты тоже считают, что в ближайшее время никакой второй волны частичной мобилизации не будет. В частности, об этом изданию «Чита.ру» рассказал депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв. По его словам, сейчас для этого нет ни нужды, ни достаточных условий.
«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение. Моё мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — подчеркнул депутат.
Такое же мнение высказал и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с НГС. По его мнению, нынешней численности вооружённых сил должно хватить для выполнения поставленных задач.
«С 1 января вступают новые методы набора личного состава, например, армия увеличивается до 1,5 млн, по призыву можно заключать контракт с первого дня службы, ранее нужно было отслужить полгода. Но он всё равно должен будет полгода отучиться. Поэтому никакой дополнительной мобилизации не требуется и не потребуется. Должно быть достаточно контрактников», — рассказал Литовкин.
Другими словами, российские эксперты сходятся во мнении: в ближайшие полгода возобновления частичной мобилизации ждать не стоит.
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Что о второй волне частичной мобилизации говорят официальные лица?
На эту тему 9 января высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, саму возможность дополнительной мобилизации он не прокомментировал. Лишь объяснил, что думает о Telegram-каналах, публикующих подобные слухи.
«Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — сказал Песков журналистам.
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