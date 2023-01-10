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Будет ли в России вторая волна частичной мобилизации зимой 2023 года?

Новости о скором дополнительном призыве регулярно появляются в СМИ. Правда это или нет?

10 января 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В России — очередной виток обсуждений на тему того, будет ли вторая волна частичной мобилизации. Новости о возможном дополнительном призыве в армию постоянно появляются в российских информационных пабликах. И это при том, что Владимир Путин уже заверял, что мобилизационные мероприятия окончены. В январе ситуацию прокомментировало несколько военных экспертов.

О том, будет ли вторая волна частичной мобилизации в России в январе 2023 года, — в материале amic.ru.

 

1
Правда ли, что в январе 2023 года начнётся вторая волна частичной мобилизации?
Пока никакой официальной информации об этом нет. Среди официальных лиц и ведомств вопрос возобновления частичной мобилизации даже не обсуждается.
Так что нет, это неправда. На данный момент никаких планов начать вторую волну частичной мобилизации в России нет. Так утверждает и Telegram-канал «Война с фейками». Его авторы утверждают, что слухи о возможной дополнительной мобилизации — это плоды работы украинской пропаганды. В частности, канал подчёркивает: даты возможного старта «второй волны» постоянно сдвигаются. Сначала писали о 5 января, теперь — о 15 января.
Это фейк, созданный «на пустом месте», утверждают авторы.
2
Могут ли возобновить частичную мобилизацию зимой 2023 года?
С юридической точки зрения — могут. Об этом НГС рассказал военный юрист Евгений Крылов. Дело в том, что закон о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, до сих пор никто не отменял.
«Знать наверняка мы не можем, мы не знаем, есть ли такая потребность. Но юридически возможно вообще всё. Есть закон о мобилизации. И если будут законные основания — объявят. Все они перечислены в Федеральном законе о мобилизации», — приводит НГС слова Крылова.
Так что пусть власти и не говорят о второй волне мобилизации, провести её у них возможность есть.
3
Но ведь Владимир Путин говорил, что мобилизация окончена...
Да, так и есть. Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что результаты проведённой в 2022 году частичной мобилизации полностью удовлетворяют потребности армии. Дополнительный призыв новобранцев не требуется и пока не планируется. Об этом же говорил и министр обороны России Сергей Шойгу.
4
Что военные эксперты говорят о возможной второй волне мобилизации?
Эксперты тоже считают, что в ближайшее время никакой второй волны частичной мобилизации не будет. В частности, об этом изданию «Чита.ру» рассказал депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв. По его словам, сейчас для этого нет ни нужды, ни достаточных условий.
«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение. Моё мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — подчеркнул депутат.
Такое же мнение высказал и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с НГС. По его мнению, нынешней численности вооружённых сил должно хватить для выполнения поставленных задач.
«С 1 января вступают новые методы набора личного состава, например, армия увеличивается до 1,5 млн, по призыву можно заключать контракт с первого дня службы, ранее нужно было отслужить полгода. Но он всё равно должен будет полгода отучиться. Поэтому никакой дополнительной мобилизации не требуется и не потребуется. Должно быть достаточно контрактников», — рассказал Литовкин.
Другими словами, российские эксперты сходятся во мнении: в ближайшие полгода возобновления частичной мобилизации ждать не стоит.
5
Что о второй волне частичной мобилизации говорят официальные лица?
На эту тему 9 января высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правда, саму возможность дополнительной мобилизации он не прокомментировал. Лишь объяснил, что думает о Telegram-каналах, публикующих подобные слухи.
«Не нужно придавать такое значение, в целом, телеграм-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать телеграм-каналы», — сказал Песков журналистам.

 

Комментарии 26

  • Ракеты нужны
    10 января, Гость   Ответить
  • Ну раз заговорили-точно будет.
    10 января, Гость   Ответить
  • Если все говорят не будет, значит точно будет. И скоро
    10 января, Гость   Ответить
  • Вы думаете,призванные осенью, будут служить вечно? Будет необходима ротация и не забывайте про выбывших 300-тых и 200-тых... Так что Гурулёв про полгода похоже загнул! Но завтра мобилизации точно не будет.
    10 января, Гость   Ответить
  • Призванные на Украине служат уже почти 11 месяцев и собираются служить, сколько понадобится. Ни про какую ротацию у них не слышно
    10 января, Гость   Ответить
  • Призванные на Украине служат уже почти 11 месяцев **** Хоспади, какие идиоты тут комментируют… Какие призванные? Нет призванных в СВО. Есть мобилизованные. Мобилизация когда была? Сентябрь. Плюс на учебки до 3-х месяцев. Про какие 11 месяцев ты тогда тут буровишь?
    10 января, Гость   Ответить
  • Плюс на учебки до 3-х месяцев. Про какие 11 месяцев ты тогда тут буровишь?" Учебка по вашему не входит в срок службы? Ещё надо посмотреть,кто здесь идиот...
    10 января, Гость   Ответить
  • Учебка по вашему не входит в срок службы? ***** Да при чем здесь входят или не входят в срок службы, учебки - на территории РФ, мобилизованные только сейчас стали на Окраину прибывать. В любом случае, ни призванных, ни 11 месяцев, как ты тут излагал ранее, в природе не существует. Так что вопрос с идиотом решён, поздравляю тебя.
    10 января, Гость   Ответить
  • Ракеты нужны ------ Какие ракеты? Всё решается простыми, тихоходными дронами, стоимость которых в сотни раз ниже, чем ракет, а производится которых в сотни раз больше. Беда в том, что не у нас.
    10 января, Гость   Ответить
  • Чтобы лететь нужна ракета, нет папирос - забивай сигарету
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, ни призванных,ни 11 месяцев...в природе не существует-----это что новый великий возомнивший себя выше президента страны и министра обороны,учи матчасть,они еще в марте месяце признали что на территории СВО присутствуют срочники
    10 января, Гость   Ответить
  • ох. не к добру заговорили о второй волне
    10 января, Гость   Ответить
  • це признали что на территории СВО присутствуют срочники ***** Опять врешь, они признали, что ошибочно на СВО оказались срочники. И виновные за эти ошибки понесли наказание. И с того момента больше никаких призывников в СВО нет. Только и можешь, что врать.
    10 января, Гость   Ответить
  • Про какие 11 месяцев ты тогда тут буровишь? ---- Тупень, тебе говорят про мобилизованных украинцев, у них уже 11 месяцев назад были мобилизованные. Они собираются служить, сколько понадобится и ни про какую ротацию у них не слышно
    10 января, Гость   Ответить
  • Всё решается простыми, тихоходными дронами --- в Югославии все решилось ракетами. А тихоходными дронами никто войну пока еще не выиграл и вряд ли когда-нибудь выиграет. Все тихоходное умели сбивать еще 100 лет назад, когда первые аэропланы полетели. Не умеют сбивать пока только гиперзвук, говорят что он у нас есть. Но есть ли?
    10 января, Гость   Ответить
  • - Тупень, тебе говорят про мобилизованных украинцев, ****** А зачем мне что-то про хохлов говорить? Пускай могилы себе роют.
    10 января, Гость   Ответить
  • Встал один и бьет с колена Из винтовки в самолет. Трехлинейная винтовка На брезентовом ремне, Да патроны с той головкой, Что страшна стальной броне.
    10 января, Гость   Ответить
  • А зачем мне что-то про хохлов говорить? --- тебе говорят, что у них воюют мобилизованные уже 11 месяцев без всякой ротации
    10 января, Гость   Ответить
  • -- тебе говорят, что у них воюют мобилизованные уже 11 месяцев без всякой ротации ***** Где в том посте говорится, что это про хохлов? Это раз. Второе: новость про якобы вторую волну мобилизации в России - каким боком здесь хохлы? Какая связь?
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, воюют мобилизованные уже 11 месяцев без всякой ротации --- Так эт же хохлы, они такие
    10 января, Гость   Ответить
  • в Югославии все решилось ракетами.----- В Югославии всё решилось точечными ударами с самолётов. Там была совсем другая война.
    10 января, Гость   Ответить
  • Там была совсем другая война --- главное победили без наземной операции
    10 января, Гость   Ответить
  • Где в том посте говорится, что это про хохлов? --- Разуй глаза, я написал: "Призванные НА Украине"! Не в России а "НА Украине". Это раз. А связь с постом, что призванных наших будут ротировать, я написал, что хохлы 11 месяцев уже воюют и ни про какую ротацию у них ничего не слышно. Ни от них ни от наших
    10 января, Гость   Ответить
  • я написал, что хохлы 11 месяцев уже воюют и ни про какую ротацию у них ничего не слышно.----- А для чего ты про хохлов написал? В чем глубинный/сакральный смысл твоего поста? Чего ты хотел им добиться? Что бы мы их пожалели?
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, и виновные за это понесли наказания----как и те кто спер 1,5 млн комплектов формы,заврался ты батенька,отмазки,ну очень убого выглядят
    10 января, Гость   Ответить
  • Если не будет значит СВО закончится по договорняку с мировымсионизмом на тех границах где стоят войска
    10 января, Гость   Ответить
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