Будет ли в России вторая волна частичной мобилизации зимой 2023 года?

Новости о скором дополнительном призыве регулярно появляются в СМИ. Правда это или нет?

10 января 2023, 07:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России — очередной виток обсуждений на тему того, будет ли вторая волна частичной мобилизации. Новости о возможном дополнительном призыве в армию постоянно появляются в российских информационных пабликах. И это при том, что Владимир Путин уже заверял, что мобилизационные мероприятия окончены. В январе ситуацию прокомментировало несколько военных экспертов.

О том, будет ли вторая волна частичной мобилизации в России в январе 2023 года, — в материале amic.ru.

1 Правда ли, что в январе 2023 года начнётся вторая волна частичной мобилизации? Пока никакой официальной информации об этом нет. Среди официальных лиц и ведомств вопрос возобновления частичной мобилизации даже не обсуждается. нет, это неправда. На данный момент никаких планов начать вторую волну частичной мобилизации в России нет. Так утверждает и Telegram-канал Так что, это неправда. На данный момент никаких планов начать вторую волну частичной мобилизации в России нет. Так утверждает и Telegram-канал «Война с фейками» . Его авторы утверждают, что слухи о возможной дополнительной мобилизации — это плоды работы украинской пропаганды. В частности, канал подчёркивает: даты возможного старта «второй волны» постоянно сдвигаются. Сначала писали о 5 января, теперь — о 15 января. Это фейк, созданный «на пустом месте», утверждают авторы.

2 Могут ли возобновить частичную мобилизацию зимой 2023 года? С юридической точки зрения — могут. Об этом НГС рассказал военный юрист Евгений Крылов. Дело в том, что закон о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, до сих пор никто не отменял. «Знать наверняка мы не можем, мы не знаем, есть ли такая потребность. Но юридически возможно вообще всё. Есть закон о мобилизации. И если будут законные основания — объявят. Все они перечислены в Федеральном законе о мобилизации», — приводит НГС слова Крылова. Так что пусть власти и не говорят о второй волне мобилизации, провести её у них возможность есть.

3 Но ведь Владимир Путин говорил, что мобилизация окончена... Да, так и есть. Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что результаты проведённой в 2022 году частичной мобилизации полностью удовлетворяют потребности армии. Дополнительный призыв новобранцев не требуется и пока не планируется. Об этом же говорил и министр обороны России Сергей Шойгу.

4 Что военные эксперты говорят о возможной второй волне мобилизации? Эксперты тоже считают, что в ближайшее время никакой второй волны частичной мобилизации не будет. В частности, об этом изданию «Чита.ру» рассказал депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв . По его словам, сейчас для этого нет ни нужды, ни достаточных условий. «Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, ещё до конца не введены в сражение. Моё мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — подчеркнул депутат. Такое же мнение высказал и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с НГС . По его мнению, нынешней численности вооружённых сил должно хватить для выполнения поставленных задач. «С 1 января вступают новые методы набора личного состава, например, армия увеличивается до 1,5 млн, по призыву можно заключать контракт с первого дня службы, ранее нужно было отслужить полгода. Но он всё равно должен будет полгода отучиться. Поэтому никакой дополнительной мобилизации не требуется и не потребуется. Должно быть достаточно контрактников», — рассказал Литовкин. Другими словами, российские эксперты сходятся во мнении: в ближайшие полгода возобновления частичной мобилизации ждать не стоит.